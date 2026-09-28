Investigan intento de femicidio en Artigas: hallan la moto del prófugo y sospechan que huyó hacia Brasil

Una mujer de 34 años fue víctima de un presunto intento de femicidio el pasado sábado durante la madrugada en el departamento de Artigas. Las autoridades estiman que la víctima fue apuñalada en el cuello por su pareja, un hombre de 42 años, quien actualmente se encuentra prófugo.

Según informó la Jefatura de Policía de Artigas, personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) concurrió a una vivienda ubicada en el barrio Progreso tras un aviso del Centro de Comando Unificado (CCU). Allí, los efectivos hallaron a la mujer, que se encontraba herida de gravedad con un arma blanca en su cuello.

Los policías trasladaron a una mujer a un centro asistencial. De acuerdo al diagnóstico médico, la víctima contaba con heridas graves en su cuello y rostro. Actualmente se encuentra internada en un CTI.

Con respecto al presunto agresor, huyó del lugar en un motocicleta y actualmente se encuentra prófugo.

Evolución médica y el hallazgo de la moto cerca del río Cuareim

Por su parte, la vocera de la Jefatura de Policía de Artigas, Lady Fuques, realizó este lunes una rueda de prensa en la que dio detalles acerca del estado de salud de la mujer. Además, informó que el presunto agresor ya tenía antecedentes por lesiones graves vinculados a una relación anterior.

Cartel de Artigas sobre la Av. Baltasar Brum junto la Zanja Caballeros en los accesos a la ciudad de Artigas. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais.

"Llevaban aproximadamente un año y medio de relación", detalló Fuques, En cuanto a la víctima, relató que continúa internada, pero que su evolución "ha sido favorable". "Ya salió del estado de gravedad primario que tenía", destacó.

Sin embargo, la jerarca señaló que el "posible autor" aún continúa siendo buscado por las autoridades. "Se está realizando rastrillaje en distintas zonas de la ciudad donde se podría ubicar". Al mismo tiempo, detalló que están en contacto con los familiares del hombre ya que "los podría buscar en cualquier momento".

En otro orden, las autoridades hallaron por la tarde del domingo cerca del río Cuareim la moto con la que el individuo huyó de la escena del crimen.

Ante la consulta de si cuenta con antecedentes penales por violencia doméstica, Fuques subrayó que el hombre fue condenado en 2011 por lesiones graves en Montevideo. Además, según relató, en marzo de este año salió del sistema de monitoreo electrónico por hechos "con otra pareja anterior".

Sobre el paradero del presunto atacante, Fuques dijo que las hipótesis "son varias". "Se presume que pudo haber cruzado a la ciudad de Quaraí (Brasil)", indicó. En ese sentido, las autoridades brasileñas ya fueron alertadas.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País