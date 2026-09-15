Intento de femicidio en Melilla: prisión preventiva para el hombre de 40 años que baleó a una mujer

La Justicia, a solicitud de la Fiscalía de Homicidios, imputó este martes a un hombre que intentó asesinar a balazos a una mujer de 56 años el pasado viernes en la localidad de Melilla. El individuo se había dado a la fuga tras cometer la agresión y se entregó a las autoridades el pasado lunes.

Según informó Fiscalía en un comunicado, el hombre de 40 años fue imputado por la "presunta comisión de un delito de homicidio especialmente agravado por el vínculo y muy especialmente agravado por femicidio y un delito de incendio, ambos en régimen de reiteración real y en grado de tentativa, en calidad de autor".

Además, se le dispuso prisión preventiva como medida cautelar hasta el próximo 15 de marzo mientras continúa la investigación.

Camino Melilla y Camino Los Carpinchos, zona donde ocurrió el intento de femicidio. Foto: captura Google Maps.

El caso

El hecho tuvo lugar el pasado viernes sobre las 19:30 en un complejo de viviendas ubicado en camino Los Carpinchos y camino Melilla. Según pudo saber El País, la mujer fue herida de dos disparos de arma de fuego tras discutir con el ahora imputado, quien era casero de la vivienda. Uno de los impactos le dio en el hombro derecho, mientras que el otro fue en una de sus piernas.

La mujer fue trasladada con vida al hospital Saint Bois. Por su parte, el hombre se retiró de la zona en una moto luego de intentar incendiar la vivienda mientras la víctima se encontraba dentro.

Posteriormente, la Policía realizó tareas de búsqueda para localizar al hombre. Sin embargo, el individuo se entregó a las autoridades el pasado lunes en la Seccional 14.ª de Montevideo.

Detuvieron al joven que intentó asesinar a su compañera de clase en la Facultad de Medicina

La Policía detuvo el pasado lunes al joven de 19 años que intentó asesinar a una compañera de clase en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar). El hecho tuvo lugar el pasado martes 1 y provocó la suspensión del dictado de clases que fueron retomadas en las últimas horas. Además, varias facultades fueron ocupadas por los estudiantes a modo de protesta.

Joven de 19 años que apuñaló a estudiante de Medicina. Foto captura de video



Según pudo saber El País con fuentes de Fiscalía y de la Jefatura de Policía de Montevideo, el joven agresor -que estaba internado en una clínica psiquiátrica- fue dado de alta del lugar y posteriormente detenido por las autoridades. Además, mañana martes por la mañana se le realizará una pericia en la Oficina Penal Centralizada (OPEC).

El caso está en mano de la fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 2º turno, a cargo de Luis Pacheco.