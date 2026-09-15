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El País Información Policiales

Buscan a Zaira Piriz, una adolescente de 16 años desaparecida en la zona de Villa García y Manga

La menor desaparecida tiene un tatuaje del lado izquierdo de la cara, cerca de la oreja. El lunes salió de su casa rumbo al liceo y no volvió a ser vista por su familia.

El País
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15/09/2026, 13:13
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Zaira Nayeli Piriz Olivera, adolescente desaparecida en Villa García-Manga.
Zaira Nayeli Piriz Olivera, adolescente desaparecida en Villa García-Manga.
Foto: Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior solicitó colaboración a la población para encontrar a Zaira Nayeli Piriz Olivera, una joven de 16 años que lleva desaparecida desde el pasado lunes. Fue vista por última vez en la zona de Villa García y Manga.

Piriz mide 1.65 metros, pesa 70 kilos y es de complexión física media. Según detalla la Policía, tiene el cutis blanco, los ojos celestes y el pelo rubio pasando los hombros.

Como seña particular, tiene un tatuaje del lado izquierdo de la cara, próximo a la oreja, parecido a un mandala. Tiene también un piercing en la lengua, otro en la nariz y un tercero en la oreja. Al momento de su desaparición vestía jeans azules, un buzo de lana negro con rayas blancas, un chaleco negro y un calzado marca puma de color blanco.

Según señalaron allegados de la joven en redes sociales, la menor iba camino al liceo 67 de Piedras Blancas cuando desapareció.

En caso de tener información sobre el paradero de la joven, se puede comunicarse con el teléfono 2030-4638 o al mail infoausentes@minterior.gub.uy.

El gobierno presenta la Alerta Amber Uruguay, el sistema de búsqueda temprana de menores ausentes

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