Ataque a tiros a una mujer en Melilla: hombre que era buscado por el crimen confesó y se entregó a la Policía

Un hombre que estaba siendo buscado por la Policía tras haber atacado a tiros a una mujer de 56 años en Melilla se entregó este lunes a las autoridades en la Seccional 14.ª de Montevideo.

La agresión tuvo lugar el pasado viernes sobre las 19:30 en un complejo de viviendas ubicado en camino Los Carpinchos y camino Melilla. Tal como informara El País, la mujer fue herida de dos disparos de arma de fuego tras una discusión con el hombre, que es casero de la vivienda. Uno de los impactos le dio en el hombro derecho, mientras que el otro fue en una de sus piernas.

La mujer fue trasladada con vida al hospital Saint Bois. Por su parte, el hombre se retiró de la zona en una moto luego de intentar incendiar la vivienda mientras la víctima se encontraba dentro.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, la Fiscalía de Violencia Doméstica de 3er Turno y la Fiscalía de Homicidios llevan adelante la investigación.

Dos personas ingresaron por la fuerza a una casa y asesinaron a disparos a un hombre

Un hombre de 39 años fue asesinado de varios disparos en una vivienda ubicada en el barrio Casabó durante la mañana del pasado domingo, informó la Jefatura de Policía de Montevideo a través de un comunicado.

El homicidio ocurrió en la esquina de las calles Sierra Leona y Bahamas, según señala la información policial. La víctima se encontraba en una casa de la zona cuando dos individuos ingresaron por la fuerza y comenzaron a disparar; luego, se retiraron en un auto blanco conducido por una tercera persona. La víctima tenía cuatro antecedentes penales, según detalla la Policía.

Personal médico que concurrió al lugar constató el fallecimiento del hombre. La Policía Científica realizó el relevamiento de la escena; el caso está siendo investigado por la Fiscalía de 4to Turno y el Departamento de Homicidios.