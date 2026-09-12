Delincuentes ingresaron a un barrio privado tras reducir a dos guardias; al huir dejaron una moto

La Policía de Canelones trabaja para dar con los delincuentes que en la madrugada de este sábado irrumpieron en el barrio privado Carmel, ubicado en Camino de los Horneros, en el departamento de Canelones.

De acuerdo al parte policial emitido por la jefatura del departamento, de momento el delito investigado es el de amenazas con armas de fuego porque los atacantes no robaron nada, sino que huyeron tras reducir a los guardias de seguridad e ingresar brevemente al predio.

Primero fue un hombre a bordo de una moto quien llegó a la portería, y atrás de él arribó una camioneta de la que bajaron otros tres. El de la moto simulaba ser un repartidor de una aplicación y apuntó a los guardias con un arma que sacó de un bolsillo de su campera. Detrás aparecieron tres delincuentes que bajaron de la camioneta, también con armas y vistiendo ropas oscuras: dos de ellos llevaban chalecos con inscripción de policías.

Los cuatro delincuentes ingresaron a la portería, donde redujeron a los dos guardias, que tienen 41 y 53 años. El parte policial indica que los trabajadores no sufrieron heridas de gravedad y los atacantes tampoco les robaron.

"Tras ingresar brevemente al predio en la camioneta, los autores se retiraron del lugar, dejando la motocicleta abandonada", añade el escrito divulgado por la jefatura.

La Policía incautó la moto y constató que los números de identificación habían sido suprimidos. Ahora la Fiscalía trabaja en el caso y pidió el relevamiento de las cámaras de seguridad.

Imágenes divulgadas por Subrayado (Canal 10) permiten ver cómo fue el accionar de los delincuentes en la portería del barrio.

Cinco delincuentes ingresaron con chalecos de policía y armados a barrio privado en Canelones pic.twitter.com/M7TOpIDAMG — Subrayado (@Subrayado) September 12, 2026

Según supo El País, el vehículo no llegó a entrar a ninguna vivienda, solo circuló por la avenida principal del barrio. Todo se desarrolló en menos de tres minutos.

Mujer de 48 años fue asesinada en una casa de Rocha y su novio quedó detenido

Por otro lado, una mujer de 48 años fue hallada muerta en una casa de la ciudad de Rocha y su pareja, un hombre de 56 años, quedó detenido como principal sospechoso del crimen, por lo que se investiga como un femicidio.

Información divulgada por la Jefatura de Policía de Rocha indica que el asesinato se cometió en una vivienda de la avenida Julio J. Martínez. La mujer fue encontrada en el piso de la cocina, ya sin signos vitales. Una ambulancia se hizo presente en el lugar y el personal médico constató el fallecimiento de la víctima.

Según el parte policial, "minutos después se procedió con la detención del presunto autor, un hombre de 56 años, pareja de la víctima, quien habría utilizado un arma blanca" para cometer el crimen.

La Fiscalía ya trabaja en el caso mientras aguarda los resultados de las pericias de la Policía Científica. También se está intentando conseguir imágenes de cámaras de seguridad de la zona, así como el relato de algún testigo.

Fuentes policiales mencionaron que la mujer tenía antecedentes penales. Uno de ellos, según indicaron, era por hurto y otro por daños, y también había sido víctima de otro episodio de violencia doméstica con otra pareja.