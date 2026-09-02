Gobierno prevé que el nuevo Hospital de la Costa, en Atlántida, esté pronto para finales de 2027

Tras el Consejo de Ministros, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció este martes en conferencia de prensa el lanzamiento de la licitación por parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para la construcción del Hospital de la Costa, tal como adelantó El País. La obra es una de las 63 prioridades del gobierno de Yamandú Orsi.

El llamado de ASSE para la obra, que tendrá un presupuesto de hasta US$ 36 millones, abarca todo el proceso, desde el diseño a la puesta en marcha, incluido el equipamiento médico. La construcción del hospital de segundo nivel de atención comenzaría en enero de 2027, y se extendería por diez meses, "por lo cual se estima que la obra esté culminada sobre fines de ese año", informó Presidencia en su página web.

Está previsto que el nuevo hospital incluya servicio de urgencia y emergencia, con acceso diferenciado para ambulancias y público, una nueva base de SAME 105, una policlínica con 33 especialidades —desde Cardiología a Psiquiatría—, unas 60 camas de Cuidados Moderados en total, 30 camas de Medicina de adultos, 20 camas de Salud Mental y diez camas de Pediatría. No tendrá CTI.

El nuevo centro, anunciado por las autoridades en noviembre de 2025, contará además con un block quirúgico para resolver cirugía ambulatoria y cirugía de día, así como brindará quimioterapia, fisioterapia, cuidados paliativos, atención domiciliaria, e incluirá un Hospital de Día para infusiones, procedimientos o tratamientos.

El Hospital de la Costa está previsto que cuente con un resonador magnético de 1,5 Tesla o superior, un tomógrafo multicorte de 64 cortes o superior, un mamógrafo digital, radiología digital fija, y la realización de diversas ecografías (abdominales, del aparato urinario, gineco-obstétricas) y ecocardiografías.

También incluirá Medicina transfusional, endoscopías del tubo digestivo, del aparato urinario, ginecológicas, y otras que se definan; así como electrocardiograma, electroencefalograma, y electromiograma. El nuevo hospital contará con una farmacia y un laboratorio de análisis clínico, con horario extendido en ambos casos.

El plan incluye espacios para la niñez, adolescencia y adultos mayores. Y servicios de Salud Sexual y Reproductiva, con control de embarazo, educación sexual y procedimientos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), de Salud Mental con equipos multidisciplinarios, de Atención de adicciones (tabaco, alcohol y otras drogas), de Salud Bucal, y Vacunaciones.

El nuevo centro se integrará con otros centros públicos en casos de mayor complejidad. El Hospital de Clínicas será el centro de referencia del Hospital de la Costa para los pacientes adultos, y el Hospital Pereira Rossell será para los pacientes pediátricos.

“Es un lugar donde la salud llega no solo para diagnosticar, sino para tratar en una zona de altísimo crecimiento demográfico”, valoró Lustemberg sobre el nuevo hospital, con el que también se apunta a “mejorar” los tiempos de espera.

La obra que forma parte de la estrategia “Puente a Puente”, impulsada por el MSP y ASSE, que busca fortalecer la atención médica para los habitantes de la franja costera canaria, que incluye las refacciones de varias policlínicas de la zona, como la de Estación Atlántida, Salinas y el Hospitalito de la Costa.

El oferente deberá acreditar, “en los últimos 20 años, al menos dos contratos de construcción de alta complejidad técnica terminados satisfactoriamente, de los cuales al menos uno deberá corresponder a un establecimiento hospitalario o asistencial”, indica el pliego, entre otras condiciones. La apertura de ofertas está fijada para el 30 de setiembre.

"Solución integral y funcional"

ASSE marcó en el pliego que busca contratar una “solución integral y funcional”, para evitar así la fragmentación entre la obra civil, instalaciones y equipamiento tecnológico. “El edificio deberá entregarse apto para su finalidad asistencial, con los equipos críticos instalados, ensayados y operativos”, acotó.

El llamado también aclaró en sus bases que “las omisiones de coordinación o incompatibilidades previsibles entre arquitectura, estructura, instalaciones y equipamiento no generarán derecho a mayores costos ni prórrogas, salvo modificaciones expresamente ordenadas por ASSE”.