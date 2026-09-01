ASSE lanzó licitación para la construcción del Hospital de la Costa: se proyecta una obra por US$ 36 millones

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) lanzó en los últimos días una licitación pública para la construcción del nuevo Hospital de la Costa, que se ubicará en Atlántida. Se trata de un nuevo proyecto anunciado por las autoridades en noviembre de 2025. El anuncio se lleva a cabo tras el Consejo de Ministros se realizó esta mañana.

La licitación para la contratación bajo la “modalidad integral de resultado y solución llave en mano a precio global”, que implica todo el proceso. Esto abarca desde el diseño, el proyecto ejecutivo, la ejecución completa de las obras, el suministro de equipamiento hospitalario, hasta la puesta en marcha del nuevo hospital, indica el pliego, publicado el domingo, al que accedió El País.

La inversión prevista por ASSE para el nuevo hospital es de un monto máximo de US$ 36 millones, impuestos incluidos. El plazo máximo total de diseño, proyecto ejecutivo, obra, instalación, puesta en marcha y recepción provisoria será de “10 meses”. La fecha de inicio proyectada será el día hábil siguiente a la finalización de la licencia de la construcción, en “enero de 2027”.

El nuevo hospital, proyectado como un centro de categoría II y como “nodo central de la red asistencial de Ciudad de la Costa y Costa de Oro”, incluirá 60 camas de Cuidados Moderados en total, 30 camas de Medicina de adultos, 20 camas de Salud Mental y 10 camas de Pediatría, indicaron fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) a El País.

El centro de salud contará con un resonador magnético de 1,5 Tesla o superior, un tomógrafo multicorte de 64 cortes o superior, así como con mamografía digital, radiología y diversas ecografías. También brindará cirugía ambulatoria, cirugía del día, salas de procedimientos y endoscopía, entre otros servicios.