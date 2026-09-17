Intendencia de Canelones convocó a artistas locales para tocar en Canelones Suena Bien 2027: cómo inscribirse

La Intendencia de Canelones abrió una convocatoria para que los artistas o bandas que viven en el departamento se postulen para participar en el festival de Canelones Suena Bien 2027.

En esta ocasión, el evento que se suele realizar en Atlántida será el jueves 28 y el sábado 30 de enero de 2027. El festival es gratuito y en años anteriores ha contado con la participación de bandas como La Vela Puerca, No Te Va Gustar, Divididos o artistas como Daniela Mercury, Ruben Rada y Jorge Drexler, entre otros.

El llamado destinado a artistas locales que estén interesados a participar a inscribirse a través de un formulario que admitirá inscripciones hasta el 31 de octubre de 2026.

Los artistas que ganen un cupo tendrán la oportunidad de "tocar y abrir las dos jornadas del verano”, indicó el subdirector general de la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Canelones, Federico Roquero.

Detalles del llamado para Canelones Suena Bien 2027

Las postulaciones son exclusivamente para bandas o artistas solistas que residan en el departamento de Canelones, sin importar el género musical, valorando a quienes estén activos y trabajando en la actualidad.

Para anotarse, las bandas o los solistas interesados deberán llenar este formulario de inscripción.

A su vez, tendrán que presentar:



Formulario completo

Video en vivo de 3 a 8 minutos

Dos temas propios

Redes sociales

Foto de prensa

Cédulas y comprobante de residencia

Rider técnico y caché de referencia

Plan de desarrollo 2027

Canelones Suena Bien. Foto: Eugenio Terevinto

Los materiales se deben presentar mediante enlaces (YouTube, Drive, Spotify, etc.), aclaró la Intendencia, recomendando a los postulantes a asegurarse de que sus enlaces tengan "acceso público" para que no haya problemas al abrirlos. Para acceder a las bases completas del llamado, hacer clic en este enlace.

Quienes no terminen siendo seleccionados para esta edición del festival quedarán guardados en una base de datos y serán tenidos en cuenta para participar en futuras fiestas a organizarse en el departamento.

Con esta iniciativa, el departamento busca "seguir contribuyendo con el desarrollo de nuestros artistas y darles esta oportunidad de llevarlos a nuestro principal escenario, por donde pasaron 90.000 personas entre las dos jornadas de la última edición", añadió Roquero.

La selección de artistas se hará en noviembre, confirmó el gobierno departamental, mientras que la grilla completa se dará a conocer en diciembre.