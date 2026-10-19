Siniestro de tránsito en accesos a Montevideo: dos funcionarios del Municipio A resultaron lesionados

Un siniestro de tránsito que involucró a dos camionetas ocurrió sobre las 13:00 horas de este lunes en la zona de los accesos a Montevideo, en la rambla Presidente Wilson y Bulevar General Artigas.

Según reportó Teledía (Canal 4) desde el lugar, una camioneta del Municipio A detuvo su marcha con las valizas encendidas porque tuvo un desperfecto. En ese momento se dio el choque por alcance en la parte trasera por parte de otra camioneta gris, que también circulaba de sur a norte.

Hay dos funcionarios del Municipio A que resultaron lesionados, mientras que el conductor de la camioneta gris resultó ileso. El hecho ocurrió frente al Parque Capurro.

La Dirección Nacional de Policía Caminera controla la circulación del tránsito, que está enlentecido pero no cortado.