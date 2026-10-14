Siniestro de tránsito múltiple en Av Italia: camión quedó sin frenos y provocó choque en cadena

Un camión de carga quedó sin frenos y generó un choque en cadena durante la tarde de este miércoles, provocando embotellamientos en la zona de Avenida Italia y José Batlle y Ordóñez (Propios), en Montevideo.

En el siniestro se vieron afectados otros tres vehículos que viajaban delante del camión; un taxi, una camioneta y una combi, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes policiales.

Un camión chocó contra un taxi y provocó un accidente en cadena con una camioneta y una combi en Avenida Italia y José Batlle Ordóñez.



Dos pasajeras del taxi resultaron lesionadas y están fuera de peligro. El siniestro generó importantes complicaciones en el tránsito hacia el… pic.twitter.com/sJpieCdbbO — Telemundo (@TelemundoUY) October 14, 2026

En el taxi, primer vehículo impactado por el camión, viajaban dos mujeres que debieron ser trasladadas a un centro médico en ambulancia, dado que se golpearon contra la mampara. Según la información primaria, están fuera de peligro.

El tránsito por Avenida Italia llegó a estar completamente obstruido, y si bien en los últimos minutos se habilitó la circulación, a las 20:00 horas el paso continuaba enlentecido.

Trabaja en el lugar inspectores de la Intendencia de Montevideo. También se presentaron en la escena efectivos policiales de URPM.