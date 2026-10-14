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El País Información Policiales

Siniestro de tránsito múltiple en Av Italia: camión quedó sin frenos y provocó choque en cadena

En el taxi impactado viajaban dos mujeres, que debieron ser trasladadas a un centro médico luego de golpearse contra la mampara. Según la información primaria, están fuera de peligro.

El País
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14/10/2026, 20:12
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Siniestro de tránsito múltiple en Av. Italia y Propios.
Siniestro de tránsito múltiple en Av. Italia y Propios.
Imagen: Telenoche (Canal 4)

Un camión de carga quedó sin frenos y generó un choque en cadena durante la tarde de este miércoles, provocando embotellamientos en la zona de Avenida Italia y José Batlle y Ordóñez (Propios), en Montevideo.

En el siniestro se vieron afectados otros tres vehículos que viajaban delante del camión; un taxi, una camioneta y una combi, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes policiales.

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En el taxi, primer vehículo impactado por el camión, viajaban dos mujeres que debieron ser trasladadas a un centro médico en ambulancia, dado que se golpearon contra la mampara. Según la información primaria, están fuera de peligro.

El tránsito por Avenida Italia llegó a estar completamente obstruido, y si bien en los últimos minutos se habilitó la circulación, a las 20:00 horas el paso continuaba enlentecido.

Trabaja en el lugar inspectores de la Intendencia de Montevideo. También se presentaron en la escena efectivos policiales de URPM.

Siniestro de tránsito múltiple en Av. Italia y Propios, donde dos mujeres impactaron contra una mampara de taxi.
Siniestro de tránsito múltiple en Av. Italia y Propios, donde dos mujeres impactaron contra una mampara de taxi.
Imagen: Telemundo (Canal 12)
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