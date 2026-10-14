Hombre y adolescente que incendiaron "por celos" un Mercedes Benz en centro de Punta del Este fueron imputados

Un hombre de 35 años y una adolescente de 16 fueron imputados tras incendiar un Mercedes Benz en el centro de Punta del Este el pasado domingo. El vehículo apareció incendiado entre las calles 24 y 27, y sufrió daños totales. Una camioneta que estaba estacionada detrás también fue alcanzada por las llamas.

Victor Trezza, jefe de Policía de Maldonado, explicó el pasado lunes que el ataque había sido motivado por "celos". "En principio, por lo que se maneja por declaraciones de ellos, es que el ataque fue por celos", explicó en una rueda de prensa consignada por el medio local CadenadelMar, en la que se dio a entender que habría un vínculo entre la pareja del hombre que incendió el auto y el propietario del vehículo.

La menor involucrada en el incidente es la hermana de la pareja del hombre. En la escena se encontró un bidón con combustible. De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad los dos imputados se acercaron al Mercedes Benz y arrojaron una botella al interior del vehículo, que se prendió fuego.

🔴🔥 #AHORA #PuntaDelEste Incendio de vehículo en calle 27 y 24. Trabaja bomberos. No hay heridos pic.twitter.com/eD6TcFAOot — Marcelo Umpierrez 📞099323625 (@emekavoces) October 12, 2026

La Justicia formalizó al hombre con una "presunta comisión de un delito de incendio en concurso formal con un delito de daño a título de dolo en calidad de autor", que deberá cumplir con arresto domiciliario durante 180 días mientras avanza la investigación.

Por otra parte, la adolescente fue declarada "coautora responsable" de un "delito de incendio en concurso formal con un delito de daño a título de dolo" y será incorporada a un programa socioeducativo del INAU durante 10 meses.

Mujer escapó de una casa en La Paloma, donde era retenida por una deuda, y la Policía detuvo a los captores

Una mujer de 38 años logró escapar de la casa donde era retenida a la fuerza en La Paloma , a manos de su expareja y otra mujer, informó la Jefatura de Policía de Rocha.

Según el reporte policial, la mujer fue retenida "por una presunta deuda, motivo por el cual estaban extorsionando a su familia" para que la saldara.

Al dirigirse a la zona donde está ubicada la casa, la Policía encontró a la víctima, quien dijo que había logrado escaparse y que dentro de la vivienda todavía se encontraban los captores.

La Policía notificó a Fiscalía, que dispuso un allanamiento en la casa mencionada. Allí fueron detenidos un hombre de 39 años y una mujer de 28, ambos con antecedentes penales.

En la casa también se incautaron dos celulares, una pistola de aire comprimido, tres cartuchos calibre .45, una balanza de precisión y drogas.

El Juzgado Letrado de 2do. Turno de Rocha dispuso este martes la condena del hombre de 39 años a la pena de 20 meses de prisión efectiva y doce ingresos mensuales del condenado o en su defecto doce salarios mínimos.

En tanto, la mujer de 28 años fue condenada como coautora del delito de privación de libertad en concurso formal con un delito de lesiones personales, a la pena de un año de prisión efectiva.