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El País Información Policiales

Una mujer escapó de una casa en La Paloma, donde era retenida por una deuda, y la Policía detuvo a los captores

A través de un proceso abreviado, el tribunal condenó a prisión a los dos implicados, de 39 y 28 años. En el allanamiento del inmueble hallaron armas de aire comprimido, balanzas y drogas.

El País
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13/10/2026, 15:03
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Balneario La Paloma
Vista aérea de La Paloma.
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Una mujer de 38 años logró escapar de la casa donde era retenida a la fuerza en La Paloma, a manos de su expareja y otra mujer, informó la Jefatura de Policía de Rocha.

Según el reporte policial, la mujer fue retenida "por una presunta deuda, motivo por el cual estaban extorsionando a su familia" para que la saldara.

Al dirigirse a la zona donde está ubicada la casa, la Policía encontró a la víctima, quien dijo que había logrado escaparse y que dentro de la vivienda todavía se encontraban los captores.

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Condena de una pareja por privación de libertad

La Policía notificó a Fiscalía, que dispuso un allanamiento en la casa mencionada. Allí fueron detenidos un hombre de 39 años y una mujer de 28, ambos con antecedentes penales.

En la casa también se incautaron dos celulares, una pistola de aire comprimido, tres cartuchos calibre .45, una balanza de precisión y drogas.

El Juzgado Letrado de 2do. Turno de Rocha dispuso este martes la condena del hombre de 39 años a la pena de 20 meses de prisión efectiva y doce ingresos mensuales del condenado o en su defecto doce salarios mínimos.

En tanto, la mujer de 28 años fue condenada como coautora del delito de privación de libertad en concurso formal con un delito de lesiones personales, a la pena de un año de prisión efectiva.

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