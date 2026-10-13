Una mujer escapó de una casa en La Paloma, donde era retenida por una deuda, y la Policía detuvo a los captores
A través de un proceso abreviado, el tribunal condenó a prisión a los dos implicados, de 39 y 28 años. En el allanamiento del inmueble hallaron armas de aire comprimido, balanzas y drogas.
Una mujer de 38 años logró escapar de la casa donde era retenida a la fuerza en La Paloma, a manos de su expareja y otra mujer, informó la Jefatura de Policía de Rocha.
Según el reporte policial, la mujer fue retenida "por una presunta deuda, motivo por el cual estaban extorsionando a su familia" para que la saldara.
Al dirigirse a la zona donde está ubicada la casa, la Policía encontró a la víctima, quien dijo que había logrado escaparse y que dentro de la vivienda todavía se encontraban los captores.
Condena de una pareja por privación de libertad
La Policía notificó a Fiscalía, que dispuso un allanamiento en la casa mencionada. Allí fueron detenidos un hombre de 39 años y una mujer de 28, ambos con antecedentes penales.
En la casa también se incautaron dos celulares, una pistola de aire comprimido, tres cartuchos calibre .45, una balanza de precisión y drogas.
El Juzgado Letrado de 2do. Turno de Rocha dispuso este martes la condena del hombre de 39 años a la pena de 20 meses de prisión efectiva y doce ingresos mensuales del condenado o en su defecto doce salarios mínimos.
En tanto, la mujer de 28 años fue condenada como coautora del delito de privación de libertad en concurso formal con un delito de lesiones personales, a la pena de un año de prisión efectiva.
¿Encontraste un error?