Choque entre un auto y un ómnibus en el Centro de Montevideo: el conductor del auto está grave

Un siniestro de tránsito grave entre un auto y un ómnibus ocurrió en la esquina de Mercedes y Ejido, en el Centro de Montevideo, en la madrugada de este martes. El conductor del auto se encuentra grave, según información primaria.

El choque ocurrió sobre las 3:40 de la madrugada. Según informó Arriba Gente (Canal 10) y confirmó El País con la Jefatura de Policía de Montevideo, un auto que circulaba por Ejido y habría cruzado con luz roja impactó contra un ómnibus de la compañía Ucot que transitaba por Mercedes.

Grave siniestro de tránsito entre un auto y un ómnibus en Mercedes y Ejido Foto: Leonardo Mainé

A raíz del choque, el ómnibus colisionó contra un camión cisterna que se encontraba detenido.

Como consecuencia, los dos ocupantes del auto resultaron heridos. El conductor está grave y fue trasladado al Hospital Italiano. En tanto, el chofer del ómnibus —que fue trasladado al Banco de Seguros del Estado (BSE)— "tiene alguna lesión leve pero está bien", confirmaron desde Ucot a El País.

Grave choque en el Centro de Montevideo: auto impactó a un ómnibus en Mercedes y Ejido Foto: Leonardo Mainé

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó sobre las 9:20 de la mañana que se reactivaba la circulación de tránsito por Mercedes y Yaguarón y por Colonia y Ejido. En tanto, se encuentra cortado en su totalidad el tránsito por Mercedes y Ejido.

✅Se habilitó la circulación por:



Mercedes y Yaguarón

Colonia y Ejido



Se encuentra cortado en su totalidad:



📍Mercedes y Ejido



🚗 El tránsito desvía por Ejido https://t.co/qfYGHKB5pp — Montevideo Tránsito (@imtransito) October 13, 2026

Otros siniestros de tránsito

Otros siniestros ocurridos en la Rambla O Higgins y Mississipi; Bv. Artigas y Garibaldi y Batlle y Ordóñez y Varela provocaron cortes e importantes atascos de tránsito en Montevideo este martes.

En el caso del siniestro en la rambla, trabaja Bomberos en el lugar y se cortó el tránsito con dirección a Montevideo.

📍Rbla. O Higgins y Mississipi.



❌Cortada la circulación al centro.



Personal del @Minterioruy y de Bomberos se encuentran en el lugar.



🚗El tránsito desvía por Mississipi. pic.twitter.com/Euv0Icg1GK — Montevideo Tránsito (@imtransito) October 13, 2026

Siniestro de tránsito fatal en ruta 11

Dos personas murieron este lunes en un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en el kilómetro 143 de la ruta 11, en el departamento de Canelones .

Según informó Policía Caminera, un auto que se trasladaba por la ruta 11 chocó de frente con una camioneta que circulaba en el sentido opuesto. Como consecuencia de la colisión, dos personas murieron, mientras que otras cuatro sufrieron lesiones.

Siniestro de tránsito fatal en Canelones. Foto: Policía Caminera.

El auto era conducido por una mujer de 77 años que falleció en el lugar, al igual que el conductor de la camioneta, un hombre de 63 años.

Los cuatros lesionados viajaban en la camioneta. Uno de ellos es un hombre de 59 años que fue diagnosticado con "trauma torácico cerrado por cinturón.

Asimismo, otra de las lesionadas es una mujer de 60 años diagnosticada con "politrauma en miembro superior derecho", siendo trasladada al Centro de Asistencia de la Agrupación Médica de Pando (Caamepa).

Además, otra mujer de 42 resultó lesionada con varios traumatismos y fue trasladada el Círculo Católico. Por último, también se registraron lesiones en un niño de 11 años de edad, al que se le diagnosticó "politrauma con TEC (traumatismo encéfalo-craneano) recuperado", y fue trasladado al Círculo Católico.

Por ahora, se desconocen las causas del accidente.