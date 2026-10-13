Ataque a balazos en el Cerro: un joven de 25 años fue asesinado y otro de 23 resultó herido

Un nuevo ataque a balazos provocó la muerte de un joven de 25 años y dejó herido a otro de 23 en el Cerro de Montevideo. Ocurrió en la madrugada de este martes 13 de octubre en la esquina de Juan Viacaba y Polonia.

Personal de la Policía fue hasta allí tras recibir "varios llamados al Servicio de Emergencias 9.1.1 que alertaban sobre disparos de arma de fuego", consignó la Jefatura de Policía de Montevideo.

"Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre de 25 años sin aparentes signos vitales y a otro de 23 años con una herida de arma de fuego en un miembro inferior", explicó.

El joven de 23 años fue trasladado a un centro asistencial donde recibió el diagnóstico de una herida de arma de fuego que no reviste gravedad. Mientras tanto, pasadas las horas personal médico constató el fallecimiento del joven de 25 años.

La Fiscalía de Homicidios de primer turno fue informada y "dispuso diversas actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho", del cual por ahora se desconocen los responsables. "En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y del Departamento de Homicidios", añade el parte.

Dos motociclistas están graves tras ser embestidos por una camioneta que cruzó de senda en la rambla de Malvín

Mientras tanto, dos hombres de 42 y 46 años, que circulaban en dos motos, se encuentran graves tras ser embestidos por una camioneta que cruzó de senda en la rambla O Higgins y Missouri, en Malvín, informó la Jefatura de Policía de Montevideo .

Según información primaria, este martes por la mañana ingresaron llamados a través del servicio de emergencia 9.1.1. para advertir por un siniestro grave entre una camioneta y dos motos.

Por causas que ahora se intentan establecer, una camioneta que circulaba hacia el este se cruzó de senda y chocó a un auto y dos motos, informó Telemundo (Canal 12).

Una vez en el lugar, equipos de emergencia médica trasladaron a los dos hombres que circulaban en motos a centros de asistencia: uno de ellos fue ingresado en la Asociación Española y el otro en el Hospital de Clínicas.

La conductora de la camioneta, una mujer de 47 años, y el conductor del auto chocado resultaron ilesos.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos y la Policía. El tránsito permaneció cortado durante algunas horas en dirección al Centro.

Choque entre un auto y un ómnibus en el Centro de Montevideo

Otro siniestro de tránsito grave entre un auto y un ómnibus ocurrió en la esquina de Mercedes y Ejido, en el Centro de Montevideo, en la madrugada de este martes. El conductor del auto se encuentra grave, según información primaria.

El choque ocurrió sobre las 3:40 de la madrugada. Según informó Arriba Gente (Canal 10) y confirmó El País con la Jefatura de Policía de Montevideo, un auto que circulaba por Ejido y habría cruzado con luz roja impactó contra un ómnibus de la compañía Ucot que transitaba por Mercedes.

A raíz del choque, el ómnibus colisionó contra un camión cisterna que se encontraba detenido.

Siniestro de tránsito grave en Mercedes y Ejido Foto: Leonardo Mainé

Como consecuencia, los dos ocupantes del auto resultaron heridos. El conductor está grave y fue trasladado al Hospital Italiano. En tanto, el chofer del ómnibus —que fue trasladado al Banco de Seguros del Estado (BSE)— "tiene alguna lesión leve pero está bien", confirmaron desde Ucot a El País.

Este siniestro provocó cortes de tránsito durante la mañana en el Centro.