Motocicleta terminó incrustada contra una ferretería tras choque con un auto en el Centro de Montevideo

Un motociclista resultó lesionado tras un siniestro de tránsito ocurrido en la tarde de este lunes en el cruce de Zelmar Michelini y Soriano, en el Centro de Montevideo.

Según relataron vecinos de la zona a El País, un auto circulaba por Soriano "se tiró con amarilla, tirando a roja" y chocó al repartidor que iba por Zelmar Michelini.

Motocicleta quedó incrustada contra una ferretería tras siniestro de tránsito en el Centro de Montevideo. Foto: Lautaro Rijo/El País.

La motocicleta se desvió y quedó incrustada en la ferretería que se encuentra en el cruce mencionado. El repartidor, que llevaba casco, bajó antes de que la moto choque contra el comercio. Sufrió una lesión en su pierna derecha. Por su parte, el conductor del auto no resultó lesionado.

Los vecinos señalaron que "uno de los dos" cruzó con roja. El tránsito en la calle Soriano está siendo desviado.

Siniestro de tránsito en el Centro de Montevideo. Motociclista resultó herido tras choque contra un auto. Foto: Estefanía Leal/El País.

Siniestro de tránsito en el Centro de Montevideo. Motociclista resultó herido tras choque contra un auto. Foto: Estefanía Leal/El País.

Siniestro de tránsito en el Centro de Montevideo. Motociclista resultó herido tras choque contra un auto. Foto: Estefanía Leal/El País.

Dos muertos en ruta 11

Dos personas murieron este lunes en un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en el kilómetro 143 de la ruta 11, en el departamento de Canelones .

Según informó Policía Caminera, un auto que se trasladaba por la ruta 11 chocó de frente con una camioneta que circulaba en el sentido opuesto. Como consecuencia de la colisión, dos personas murieron, mientras que otras cuatro sufrieron lesiones.

La ruta se encuentra totalmente obstruida y el tránsito se está canalizando por la faja natural. Por ahora, se desconocen las causas del accidente.