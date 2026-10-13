Dos motociclistas están graves tras ser embestidos por una camioneta que cruzó de senda en la rambla de Malvín

Dos hombres de 42 y 46 años, que circulaban en dos motocicletas, se encuentran graves tras ser embestidos por una camioneta que cruzó de senda en la rambla O Higgins y Missouri, en Malvín, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según información primaria, este martes por la mañana ingresaron llamados a través del servicio de emergencia 9.1.1. para advertir por un siniestro grave entre una camioneta y dos motos.

Por causas que ahora se intentan establecer, una camioneta que circulaba hacia el este se cruzó de senda y chocó a un auto y dos motos, informó Telemundo (Canal 12).

Una vez en el lugar, equipos de emergencia médica trasladaron a los dos hombres que circulaban en motos a centros de asistencia: uno de ellos fue ingresado en la Asociación Española y el otro en el Hospital de Clínicas.

La conductora de la camioneta, una mujer de 47 años, y el conductor del auto chocado resultaron ilesos.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos y la Policía. El tránsito permanece cortado con dirección a Montevideo.

📍Rbla. O Higgins y Mississipi.



❌Cortada la circulación al centro.



Personal del @Minterioruy y de Bomberos se encuentran en el lugar.



🚗El tránsito desvía por Mississipi. pic.twitter.com/Euv0Icg1GK — Montevideo Tránsito (@imtransito) October 13, 2026

Choque entre un auto y un ómnibus en el Centro de Montevideo

Un siniestro de tránsito grave entre un auto y un ómnibus ocurrió en la esquina de Mercedes y Ejido, en el Centro de Montevideo, en la madrugada de este martes. El conductor del auto se encuentra grave, según información primaria.

El choque ocurrió sobre las 3:40 de la madrugada. Según informó Arriba Gente (Canal 10) y confirmó El País con la Jefatura de Policía de Montevideo, un auto que circulaba por Ejido y habría cruzado con luz roja impactó contra un ómnibus de la compañía Ucot que transitaba por Mercedes.

Grave choque en el Centro de Montevideo: auto impactó a un ómnibus en Mercedes y Ejido Foto: Leonardo Mainé

A raíz del choque, el ómnibus colisionó contra un camión cisterna que se encontraba detenido.

Como consecuencia, los dos ocupantes del auto resultaron heridos. El conductor está grave y fue trasladado al Hospital Italiano. En tanto, el chofer del ómnibus —que fue trasladado al Banco de Seguros del Estado (BSE)— "tiene alguna lesión leve pero está bien", confirmaron desde Ucot a El País.

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó sobre las 9:20 de la mañana que se reactivaba la circulación de tránsito por Mercedes y Yaguarón y por Colonia y Ejido. En tanto, se encuentra cortado en su totalidad el tránsito por Mercedes y Ejido.