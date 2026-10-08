Investigan la muerte de un hombre de 63 años tras un incendio en una vivienda en Paysandú

La Policía se encuentra investigando las circunstancias de la muerte de un hombre de 63 años que fue hallado sin vida dentro de una vivienda que se estaba incendiando en Paysandú.

Según informó la Jefatura de Policía de ese departamento, sobre la madrugada de este jueves un conjunto de uniformados concurrieron a la vivienda ubicada en Ledesma y Avenida Brasil tras el aviso de un "incendio generalizado".

Personal de Bomberos controló el foco ígneo en el lugar y posteriormente halló dentro de la casa a un hombre de 63 años sin siglos vitales. Posteriormente, un médico constató el fallecimiento.

Personal de Policía Científica realizó relevamientos en la escena del hecho e intervino la Fiscalía Letrada Departamental de 1er. Turno. Las autoridades trabajan en esclarecer las circunstancias del hecho.

Personal de Bomberos combate un incendio frente a la rambla. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Un joven de 22 años falleció atrapado en un auto que cayó al arroyo Dacá

Un joven de 22 años falleció en la madrugada del pasado miércoles en el departamento de Soriano , luego de que el auto en el que viajaba cayera al arroyo Dacá, próximo a la capital Mercedes .

Según el reporte de la Jefatura de Policía del departamento, sobre las 01:15 horas el servicio 911 recibió el llamado que alertó sobre el siniestro . Los efectivos de la Seccional 1° fueron hasta la zona, en la Rambla Francisco M. Ubillos.

En el auto, un Chevrolet Corsa gris, viajaban en total cinco personas. Tras caer al arroyo -por circunstancias que todavía la Policía busca esclarecer- cuatro de ellas pudieron salir del vehículo mientras se hundía, antes del arribo de los efectivos.

Efectivos policiales y de Prefectura trabajando para retirar un auto del arroyo Dacá, en Mercedes (Soriano), donde falleció un joven de 22 años. Foto: Prefectura Naval

El conductor era un joven de 21 años, y además de la víctima, de 22, lo acompañaban otras tres personas de 19, 21 y 23. Fueron asistidos por una emergencia médica que concurrió a la escena, y según detalló Prefectura Naval a El País, se les diagnosticó principio de hipotermia y politraumatismos, aunque están fuera de peligro.

Mientras tanto, los efectivos policiales se sumergieron en el arroyo para intentar localizar al quinto ocupante del Corsa. Luego se sumó a la búsqueda personal de Prefectura Naval del Puerto de Mercedes y de la Dirección Nacional de Bomberos.

Finalmente, con maquinaria de la Intendencia de Soriano, se pudo retirar el auto del agua. Dentro encontraron sin vida al joven de 22 años de iniciales M.N.C.O., constatándose su fallecimiento.