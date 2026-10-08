El impactante paso del temporal en el norte uruguayo: más de 40 intervenciones de Bomberos y zonas sin luz

Durante las fuertes tormentas que se registraron en la noche del miércoles 7 de octubre hubo un temporal de viento en el norte: la Dirección Nacional de Bomberos informó de intervenciones en al menos cinco departamentos: Salto, Artigas, Río Negro, Cerro Largo y Florida.

Según se comunicó, en Salto se intervino por 15 desprendimientos de techos, 14 árboles caídos y tres situaciones vinculadas a columnas y cableado. En Artigas se trabajó en tres desprendimientos de techos y dos árboles caídos. También en Fray Bentos se intervino por dos árboles caídos.

En Melo los Bomberos trabajaron con un árbol caído y una situación vinculada a una columna y cables. Mientras tanto, en Sarandí Grande fue necesario rescatar a una persona.

"En total se registraron 42 hechos derivados de las condiciones meteorológicas adversas. Los equipos de la Dirección Nacional de Bomberos continúan trabajando y atendiendo las situaciones que se presentan", puntualiza el comunicado.

Auto volcado en medio de temporal en Salto el 7 de octubre de 2026. Foto: capturas de video cedido a El País

Mientras tanto, según la UTE, Artigas, Salto y Rivera son al mediodía de este jueves los departamentos más afectados por cortes en el suministro de energía eléctrica.

En Salto se registraron vientos de 125 kilómetros por hora

La Estación Meteorológica de Salto, que está ubicada en el aeropuerto de Nueva Hespérides, registró vientos de hasta 125 kilómetros por hora, la marca más alta en lo que va del año, tras superar la del 18 de julio, cuando se registraron ráfagas de 123 km/h.

Sobre las 22:00 del miércoles comenzó un importante temporal viento que acompañó a la tormenta. La situación es compleja en distintos puntos de la ciudad. El Comité de Emergencias estuvo trabajando toda la madrugada retirando árboles de la calle y columnas del tendido eléctrico.

Cayeron ramas y columnas sobre techos de casas, además de que algunos techos volaron. Gran parte de la ciudad estuvo sin luz.