La lluvia y el cielo cubierto no dan tregua: así estará el tiempo en Montevideo y el resto del país

Uruguay recibió mucha lluvia entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Montevideo fue de las zonas más afectadas: la estación meteorológica del Prado registró 60 milímetros, una de San José de Mayo también recibió la misma cantidad, en el interior de Colonia 65 y cerca de Trinidad (Flores) 89. La situación no volverá a repetirse en los próximos días, al menos no está previsto en el pronóstico de tiempo, pero seguirán los días con cielo cubierto y probabilidad de chaparrones.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana para este jueves 14° y 19° como valores extremos de temperatura, con cielo nuboso y cubierto y precipitaciones escasas y aisladas. El viernes seguirá con 14° de mínima y 17° de máxima con cielo cubierto y probables precipitaciones escasas; además se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

El fin de semana aparece nuevamente con lluvias aunque en principio se prevén escasas. El sábado se espera cielo cubierto y precipitaciones aisladas, con rachas de 40 km/h y una temperatura que irá de 14° a 16°. El domingo la probabilidad de lluvias es media, pero se anuncia cielo cubierto y una temperatura de 13° a 17°. También el lunes aparece con baja probabilidad de lluvias pero nublado y con 11° de mínima y 18° de máxima.

En el norte se esperan prácticamente de corrido hasta el sábado. Una situación similar se prevé en el este, donde el sábado también podrían registrarse tormentas.

Qué dice el pronóstico del tiempo de Mario Bidegain

El meteorólogo Mario Bidegain comentó en diálogo con El País que tras los 21° que se registraron el miércoles se espera "un descenso en las temperaturas con máximas de 17/18°C desde este jueves hasta miércoles de la semana próxima".

"El tiempo muy inestable no mejorará porque tendremos lluvias hoy jueves, mañana viernes y principalmente el sábado", explicó, aunque en ningún caso serían precipitaciones importantes. Los acumulados del sábado serían de entre dos y cinco milímetros.

"Mejora el domingo, cuando digo 'mejora' es que no habría lluvias pero no veremos el sol", añadió.

El pronóstico de Guillermo Ramis para Montevideo

El meteorólogo Guillermo Ramis dijo que este jueves continuará sin lluvia en Montevideo y que el viernes habrá "un poco de viento" proveniente del sureste. En cambio para el sábado hay "80% de probabilidad de chaparrones" que en total llegarán a cinco milímetros acumulados.

"La temperatura va a estar por encima de los 16°" en su valor máximo, añadió en Informativo Sarandí (AM 690). También detalló que entre jueves y lunes estará cubierto y que el martes podría haber chaparrones nuevamente.