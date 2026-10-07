El pronóstico para el jueves 8 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el jueves 8 de octubre el clima en Uruguay tendrá una jornada inestable, con registros térmicos que irán desde una mínima nacional de 13°C hasta una máxima de 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana cubierta, con mejoras temporarias, nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas; el viento irá del sector N al sector W de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 20 km/h y ráfagas muy fuertes asociadas a tormentas. Para la tarde/noche, el cielo continuará nuboso y cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas, mientras el viento rotará del sector W al sector S de 10 a 30 km/h, también con períodos de variables de 0 a 20 km/h, con mínima de 16°C y máxima de 24°C.

Para el noreste, la mañana se presentará cubierta, con mejoras temporarias, nieblas y neblinas, acompañada por precipitaciones y tormentas; el viento soplará del NE de 20 a 40 km/h y luego del sector W de 10 a 30 km/h, con ráfagas muy fuertes asociadas a tormentas. En la tarde/noche seguirá nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas, con viento del sector W al sector S de 10 a 30 km/h, con mínima de 16°C y máxima de 23°C.

En el suroeste, Inumet prevé una mañana cubierta, con mejoras temporarias, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones y tormentas; el viento será variable de 0 a 20 km/h y luego del sector S de 10 a 30 km/h, con ráfagas muy fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde/noche el cielo permanecerá cubierto, con precipitaciones aisladas, viento del SW y S de 10 a 30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras, con mínima de 15°C y máxima de 22°C.

En el centro-sur, la mañana estará cubierta, con mejoras temporarias, nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas; los vientos serán variables de 0 a 20 km/h y luego del SW de 10 a 30 km/h, con ráfagas muy fuertes asociadas a tormentas. Durante la tarde/noche se mantendrá nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, viento del SW de 10 a 30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras, con mínima de 13°C y máxima de 20°C.

Nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo cubierto, mejoras temporarias, nieblas y neblinas, con precipitaciones y tormentas; el viento irá del NE de 20 a 50 km/h al sector W de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 20 km/h y ráfagas muy fuertes asociadas a tormentas. Para la tarde/noche se prevé cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones aisladas y viento del sector W de 10 a 30 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 24°C.

En Punta del Este, el pronóstico indica una mañana cubierta, con mejoras temporarias, nieblas y neblinas, precipitaciones y tormentas; el viento soplará del NE de 20 a 50 km/h y luego del SW de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 20 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. En la tarde/noche continuará cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas, mientras el viento será del SW y W de 20 a 40 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 16°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana estará cubierta, con mejoras temporarias, nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas; el viento será variable de 0 a 20 km/h y luego del SW de 10 a 30 km/h, con ráfagas fuertes asociadas a tormentas. Para la tarde/noche el cielo seguirá cubierto, con precipitaciones aisladas, viento del SW al SE de 10 a 30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 18°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.