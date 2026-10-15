Siniestro fatal en ruta 3 de Paysandú: conductor de una camioneta murió tras chocar con un camión

Un hombre murió este jueves en el departamento de Paysandú tras un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar el kilómetro 357 de la ruta 3.

Según informó Policía Caminera, una camioneta que circulaba de sur a norte fue impactada por alcance por un camión con semirremolque. El hecho tuvo lugar sobre las 12:20.

El conductor de la camioneta falleció en el lugar, mientras que su acompañante resultó con lesiones. Las causas del siniestro aún se desconocen.

La ruta 3 se encuentra parcialmente obstruida y el tránsito está siendo canalizado.