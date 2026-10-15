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El País Información Policiales

Siniestro fatal en ruta 3 de Paysandú: conductor de una camioneta murió tras chocar con un camión

El trágico episodio ocurrió a la altura del kilómetro 357. Policía Caminera trabaja en la zona, donde el tránsito permanece parcialmente obstruido mientras se investigan las causas del impacto.

El País
El País
15/10/2026, 13:57
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Siniestro de tránsito fatal en Paysandú.
Siniestro de tránsito fatal en Paysandú.
Foto: Policía Caminera.

Un hombre murió este jueves en el departamento de Paysandú tras un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar el kilómetro 357 de la ruta 3.

Según informó Policía Caminera, una camioneta que circulaba de sur a norte fue impactada por alcance por un camión con semirremolque. El hecho tuvo lugar sobre las 12:20.

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El conductor de la camioneta falleció en el lugar, mientras que su acompañante resultó con lesiones. Las causas del siniestro aún se desconocen.

La ruta 3 se encuentra parcialmente obstruida y el tránsito está siendo canalizado.

Camioneta de la Policía Caminera en la ruta Interbalnearia
Camioneta de la Policía Caminera en la ruta Interbalnearia.
Foto: Fernando Ponzetto
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