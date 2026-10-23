Un auto despistó en la rambla de Malvín y volcó sobre la vereda: no hubo ningún lesionado

Un auto Renault Megane despistó en la mañana de este viernes, a la altura de la curva en la rambla de O’Higgins y Missouri en el barrio Malvín (Montevideo) y volcó sobre la senda peatonal.

Según pudo saber El País con fuentes policiales, la joven de 22 años que conducía el vehículo manifestó no estar lesionada ni necesitar de asistencia médica. Contaba con licencia de conducir vigente y el seguro obligatorio.

Tras el siniestro de tránsito, inspectores de la Intendencia de Montevideo se acercaron al lugar y la circulación continuó con normalidad.

A días de un siniestro en el mismo lugar

Esa misma curva ha sido lugar de varios accidentes similares -o de mayor gravedad- provocados por la pérdida de dominio de los vehículos.

El pasado martes 13, dos motociclistas de 42 y 46 años se encontraron graves tras ser embestidos por una camioneta que cruzó de senda a esa misma altura de la rambla.

Una camioneta que circulaba hacia el este se cruzó de senda y chocó a un auto y dos motos, informó Telemundo (Canal 12), junto a imágenes de una cámara de seguridad que registró el siniestro. La conductora de la camioneta, una mujer de 47 años, y el conductor del auto chocado resultaron ilesos.