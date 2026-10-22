Persecución policial que comenzó en una boca de droga en Reducto culminó con un hombre abatido y tres heridos

Una persecución policial en la madrugada de este jueves, que empezó en el barrio Reducto (Montevideo), terminó en Ituzaingó con el abatimiento de un hombre dominicano de 40 años.

Según informó la Jefatura de Policía departamental, efectivos que estaban desplegados en la zona notaron a cinco personas en “actitud sospechosa” saliendo de un pasillo cercano a una vivienda previamente identificada como una boca de droga.

En ese lugar, ubicado en las calles Avenida San Martín y Rivadavia, la policía dio la voz de alto para identificar a los hombres. No obstante, subieron rápidamente a un vehículo de color blanco y emprendieron una fuga.

Uno de los ocupantes, que portaba un bolso, logró escapar en Sixtina y Timoteo Vitti efectuando varios disparos. Luego de que varios patrulleros más se sumaran a la persecusión, los otros cuatro ocupantes también intercambiaron fuego con la Policía, y pudieron ser interceptados en Avenida Gral. Flores y José M. Guerra.

En ese escenario resultaron heridas las cuatro personas involucradas, que fueron derivadas a más de un centro asistencial. Luego de constatarse el fallecimiento del hombre de 40 años, que no poseía antecedentes penales, la Policía le incautó una bolsa con varios billetes de baja denominación.

Efectivo incautado a dominicano de 40 años que fue abatido por la Policía. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo

En tanto, un joven de 23 años permanece internado con pronóstico reservado y otro de 19 presenta heridas que no revisten gravedad, según la valoración inicial de los equipos médicos. Ninguno de estos dos registran antecedentes penales.

El cuarto hombre, de 31 años, recibió únicamente un roce de disparo en la parte izquierda de la espalda y fue dado de alta. El sí posee tres antecedentes penales por rapiña y hurto.