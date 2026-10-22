Asesinaron a tiros a un joven de 23 años que circulaba en bicicleta eléctrica en San José

La Jefatura de Policía de San José informó este jueves sobre el asesinato de un joven de 23 años, que fue atacado a disparos con arma de fuego mientras circulaba en bicicleta eléctrica por la ciudad de Libertad.

El hecho ocurrió sobre las 16:00 horas de este miércoles en la intersección de las calles Dr. Luis Morquio y José Pedro Varela. Testigos de la escena alertaron a la Policía mediante un llamado al 911.

Según la reconstrucción policial, la víctima inicialmente recibió los disparos a la altura de Sarandí y Dr. Luis Morquio, del barrio Progreso. Logró circular herido algunas cuadras, hasta que se desvaneció en la ubicación anteriormente mencionada.

Al ser alertados, personal de la URP arribó en un móvil policial. No obstante, el joven ya había sido trasladado por particulares al Hospital de Libertad. Allí recibió asistencia médica, pero más tarde se constató su fallecimiento.

Hospital de Libertad, en San José. Foto: Presidencia

Luego de la identificación de la víctima y el trabajo de Policía Científica en la escena, el caso quedó a cargo del Área de Investigaciones de Zona II, en coordinación con la Comisaría 7° de Libertad y la Fiscalía Letrada local de 2° Turno.