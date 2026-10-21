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El País Información Policiales

Una adolescente de 13 años resultó gravemente herida tras ser embestida por un auto en la ruta Interbalnearia

La menor fue embestida cuando intentaba cruzar la ruta de sur a norte en un cruce regulado por semáforos. El vehículo era conducido por una mujer de 47 años que resultó ilesa.

El País
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21/10/2026, 19:39
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Siniestro en ruta Interbalnearia
Siniestro grave en ruta Interbalnearia.
Foto: Policía Caminera.

Una adolescente de 13 años resultó gravemente herida este miércoles tras ser embestida por un auto en la ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 49, en Parque del Plata, departamento de Canelones.

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 16:30 horas, cuando un automóvil que circulaba de oeste a este embistió a la menor, que intentaba cruzar la ruta de sur a norte en un cruce regulado por semáforos.

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El vehículo era conducido por una mujer de 47 años, quien resultó ilesa, al igual que su acompañante. Según la información policial, la espirometría realizada a la conductora arrojó resultado cero.

La adolescente sufrió lesiones de entidad y fue diagnosticada como politraumatizada grave. Tras recibir asistencia, fue trasladada al centro de salud Caamepa, en Pando.

Las circunstancias del siniestro quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.

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