Preocupación en rutas de Uruguay por el aumento de atropellos del oso hormiguero chico

La organización Uruguay Fototrampeo advirtió sobre los atropellos de fauna silvestre en las rutas del país, luego de recibir, la semana pasada y en un mismo día, imágenes de dos ejemplares de tamanduá (Tamandua tetradactyla), también conocido como oso hormiguero chico, que habían sido atropellados en la ruta 7. En otro caso se visualizó a un ejemplar llevando a su cría en la ruta 30 de Rivera.

Agustino Alonzo, cofundador de Uruguay Fototrampeo, dijo a El País que estos episodios generan preocupación por el impacto que tienen sobre la fauna nativa y advirtió sobre el aumento de este tipo de casos.

A través de una publicación en sus redes sociales, la organización recordó algunas características de esta especie y llamó a los conductores a extremar las precauciones al circular por las rutas, especialmente en zonas donde pueden cruzar animales silvestres.

Uno de los datos destacados por Uruguay Fototrampeo es que las hembras de tamanduá transportan a sus crías sobre el lomo durante los primeros meses de vida. Este comportamiento les permite protegerlas de posibles depredadores y proporcionarles calor.

El atropello de ejemplares de fauna nativa representa una amenaza para la conservación de las especies y pone de relieve la importancia de adoptar medidas de precaución al conducir por zonas rurales y naturales.

Ante esta situación, Uruguay Fototrampeo insistió en la necesidad de manejar con cuidado y prestar atención al entorno para reducir el riesgo de atropellar animales silvestres.

Oso hormiguero chico atropellado en una ruta de Uruguay. Foto cedida a El País.

Sobre el oso hormiguero chico

Este pariente del oso hormiguero grande (que también supo alguna vez caminar por nuestras tierras, pero está extinguido en el territorio nacional) ha sido sorprendido en varios departamentos de nuestro país.

En el libro Mamíferos autóctonos, de 1969 (serie Nuestra tierra) Rodolfo Tálice no dudaba en colocar al tamandúa dentro de los animales extintos en el país. Sin embargo, tres años después se producía el primer registro formal para Uruguay.

Desde entonces no han dejado de aparecer, y de hecho un trabajo hecho por el naturalista y director del Bioparque M’ Bopicuá, Juan Villalba y los investigadores Carlos Prigioni y Álvaro Sappa resalta que la frecuencia de avistamientos es mayor en los últimos años y que se están expandiendo cada vez más al sur del territorio.