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El País Información Policiales

Rescate de fauna en Lavalleja: 55 aves autóctonas fueron liberadas tras denuncia de cautiverio

Los animales habían sido adquiridos ilegalmente y eran retenidos en dos viviendas de la ciudad de Minas. Se encontraron ejemplares de varias especies autóctonas.

El País
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17/07/2026, 17:09
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Ave rescatada en el departamento de Lavalleja.
Ave rescatada en el departamento de Lavalleja.
Foto: Jefatura de Policía de Lavalleja.

Unas 55 aves autóctonas fueron rescatadas tras un operativo en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja. La investigación partió de una denuncia recibida por la Brigada de Seguridad Rural, en la que se informaba que habían dos sitios en la capital departamental en donde se acopiaban aves nativas adquiridas de forma ilegal.

El procedimiento contó con la fiscalización de la referente departamental de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en Lavalleja, la veterinaria Valeria Uriarte, permitió determinar la identidad de los propietarios de las viviendas en donde estaban en cautiverio las aves.

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Jaulas de aves rescatadas en el departamento de Lavalleja.
Jaulas de aves rescatadas en el departamento de Lavalleja.
Foto: Jefatura de Lavalleja.

Según señaló la cartera, entre las especies rescatadas se encuentran Cardenales copetes rojos, azules y amarillos, Rey del Bosque, Azulitos, Mistos, Jilgueros, Juan Chiviro, Celestón o Azulejo, Naranjero, Achira, Achará, Gargantillos y Dorados. También se incautó gran cantidad de jaulas y tramperos.

Los animales fueron liberados, algunos en áreas protegidas rurales con monte nativo en Lavalleja, mientras que otros fueron soltados en la Estación de Cría de Fauna Autóctona de Pan de Azúcar, luego de ser evaluados por su situación sanitaria. La cartera recordó que, aquellos que quieran alertar sobre una situación similar, pueden acceder a la sección de "denuncias ambientales" del ministerio de Ambiente.

Tramperos de aves incautados en Lavalleja.
Tramperos de aves incautados en Lavalleja.
Foto: Jefatura de Lavalleja.
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