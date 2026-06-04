Marga, la yaguareté más longeva del país superó un exhaustivo examen veterinario en la reserva de Maldonado

Marga, es el yaguareté más longevo de Uruguay de una especie ya extinta, según la Intendencia de Maldonado. El pasado martes 2 de junio fue sometida a una evaluación veterinaria de rutina en la Estación de Cría de Fauna Autóctona (ECFA), ubicada en el cerro Pan de Azúcar.

El chequeo, que incluyó estudios clínicos y de laboratorio, confirmó que la hembra de 18 años mantiene un estado de salud estable y sin patologías de entidad. Fue un procedimiento dentro de los controles periódicos que se realizan a los animales de la estación y que, en el caso de Marga, tienen un seguimiento especial por su avanzada edad y el valor que representa para los programas de conservación de fauna autóctona del país.

El estado de salud de Marga tras el control médico de rutina en la ECFA

Un equipo de la Policlínica de Fauna Silvestre y Mascotas No Tradicionales de la Facultad de Veterinaria, junto a técnicos de la ECFA, aplicó un protocolo de sedación y monitoreo permanente que permitió realizar un examen clínico completo a Marga. Se tomaron muestras de sangre, se hicieron ecografías abdominales y cardíacas y se llevaron a cabo mediciones de parámetros vitales.

La Intendencia de Maldonado señaló que “los estudios arrojaron resultados dentro de los parámetros normales, sin detectarse patologías”, lo que permite afirmar que el estado general de salud del yaguareté es bueno para su edad. La intervención se planificó como una instancia preventiva para actualizar información clínica y ajustar cuidados.

Procedimientos sanitarios de rutina en Marga, el ejemplar hembra de yaguareté. Foto: Intendencia de Maldonado

La reserva de fauna autóctona mantiene un programa de monitoreo sanitario para diversas especies, con controles que incluyen análisis para endoparásitos y ectoparásitos, a cargo de equipos de la Facultad de Veterinaria y de la propia ECFA. Estos protocolos buscan asegurar el bienestar de los animales en cautiverio.

La Intendencia de Maldonado remarcó que estos procedimientos en la Estación de Cría, Uruguay Tabaré González Sierra, son parte de una línea de trabajo que combina bienestar animal, educación ambiental y apoyo a la formación práctica de estudiantes avanzados de veterinaria, que participan de las instancias de campo bajo la supervisión de especialistas.

¿Por qué es un hito la longevidad de este yaguareté en Uruguay?

La yaguareté Marga con sus 18 años de edad es, según la Intendencia, “el ejemplar más longevo del país de esta especie extinta en estado silvestre”. Esa condición la convierte en una referencia dentro de los programas de manejo de grandes felinos en cautiverio.

En vida silvestre, los yaguaretés suelen enfrentar amenazas como la pérdida de hábitat, la caza y conflictos con actividades humanas, factores que tienden a reducir su esperanza de vida. En condiciones controladas, como las que ofrece la Estación de Cría de Fauna Autóctona, cuentan con alimentación, atención veterinaria y recintos adaptados, lo que puede favorecer una mayor longevidad. El caso de Marga ilustra el impacto de esos cuidados sostenidos en el tiempo.