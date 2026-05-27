Investigadores en la Amazonía logran registrar en video a un felino en peligro de extinción

En un monitoreo ambiental de la fauna en la Amazonas reapareció un felino en peligro de extinción. Se trata del Jaguarundi, también conocido como gato moro, que fue descubierto por primera vez en la estación ecológica Grão-Pará, situada en la frontera entre Brasil y Guyana, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Las cámaras allí instaladas por el Programa Grande Tumucumaque registraron también a otras 43 especies en la Amazonia brasileña. El Jaguarundi tiene cuerpo alargado, cabeza pequeña y cola larga, características semejantes a un gato.

Las apariciones de esta especie captan la atención de investigadores y organizaciones ambientales puesto que según el sistema de evaluación del riesgo de extinción de la biodiversidad del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (Icmbio), el gato moro es vulnerable a extinguirse por completo prontamente.

La reaparición del animal fue esta vez en la Reserva Particular del Patrimonio Natural Serra Parque Jaboticaba, en la Serra Gaúcha, lo que confirmó que la especie está distribuida por el territorio brasileño.

¿Cómo se realizó el monitoreo ambiental en la Amazonia brasileña?

El Instituto Amazónico de la Gente y el Medio Ambiente (Imazon) y el Instituto de Investigación y Formación Indígena (Iepé), está realizando un proyecto en conjunto con comunidades indígenas locales, donde realizan un seguimiento de la fauna y flora en las unidades de conservación de Esec Grão-Pará y Rebio Maicuru. Se trata de un monitoreo de largo plazo, con una duración estimada de 15 años.

Con sus equipos y cámaras, el programa cubre cerca de 10 millones de hectáreas de bosque en el Escudo de las Guayanas, donde se concentran especies raras en la Amazonía. Lo que buscan los investigadores es comprender el impacto del cambio climático en las especies, y así poder implementar medidas para fortalecer la protección territorial.

En tres meses en la selva, se capturó en cámara cerca de 44 especies grandes y medianas, entre las que se encuentran: el armadillo, puma, jaguar y oso hormiguero.

El futuro del proyecto

Dentro del proyecto de investigación se realizaron capacitaciones a nueve monitores indígenas para realizar el trabajo de campo. Esto permite ampliar y compartir el conocimiento de estas especies con las comunidades locales y mejorar la protección de las áreas.

En agosto de 2026 se continuará con el monitoreo en una nueva ruta de la selva, donde se instalarán 15 cámaras nuevas y 15 grabadores bioacústicos para captar sonidos de aves e insectos.