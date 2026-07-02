Alerta, cruce de fauna: aplicación permitirá a ciudadanos reportar animales atropellados en rutas uruguayas

Uruguay dio un paso inédito hacia la protección de la biodiversidad con la presentación de la hoja de ruta para elaborar el primer Diagnóstico Ambiental Nacional de Infraestructuras Viales, una herramienta que permitirá identificar las zonas más sensibles para la fauna y los ecosistemas antes de la construcción o ampliación de carreteras.

La iniciativa surge de un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), y cuenta con la participación de la organización Ecología y Conservación de la Biodiversidad de Uruguay (Ecobio Uruguay), especializada en el estudio de los atropellamientos de fauna en rutas.

Durante la presentación, realizada en el salón de actos del MTOP, se anunció además el lanzamiento de una nueva aplicación de Eco Rutas, disponible inicialmente para dispositivos Android, que permitirá a cualquier persona reportar animales atropellados de forma rápida mediante una fotografía.

El fundador de Ecobio Uruguay e investigador honorario del Centro de Investigación en Ciencias Ambientales (CICA), Hugo Coitiño, explicó a El País que el diagnóstico busca identificar con anticipación las áreas de mayor fragilidad ambiental de las principales carreteras del país para que las medidas de protección de la biodiversidad puedan incorporarse desde el inicio de los proyectos viales.

“Hasta ahora asesorábamos al Ministerio de Transporte en cada licitación, pero muchas veces los tiempos eran muy cortos o las obras ya estaban adjudicadas. Con este diagnóstico se podrá saber de antemano cuáles son las áreas sensibles y qué medidas deben implementarse”, señaló.

Gato montés atropellado en ruta nacional. Foto cedida a El País.

Densidad vial

Coitiño destacó que Uruguay posee una de las mayores densidades viales de la región. “Si tomáramos todas las rutas nacionales y las alineáramos, tendríamos una carretera que permitiría llegar hasta Nueva York”, ejemplificó.

Según explicó, el impacto más visible de las carreteras sobre la biodiversidad son los atropellamientos de fauna, un fenómeno que además puede provocar siniestros graves e incluso la muerte de personas que circulan por las rutas.

Desde 2019, Ecobio impulsa el proyecto Eco Rutas, una iniciativa de ciencia ciudadana que permite registrar animales atropellados mediante aplicaciones móviles. Actualmente, la organización cuenta con 4.610 registros de atropellamientos en rutas nacionales, de los cuales 3.163 fueron aportados por ciudadanos. Sin embargo, Coitiño afirmó que "la cifra real es mucho mayor, ya que muchos casos no llegan a registrarse".

Los mamíferos concentran el 85% de los registros, seguidos por las aves (8,2%), reptiles (6,4%) y anfibios (0,24%). Entre las especies más afectadas aparecen los zorros y el zorrillo, que acumula más de mil registros.

Señalización de cruce de fauna. Foto cedida a El País.

Especies amenazadas

El investigador alertó además sobre el impacto en especies amenazadas. Entre ellas mencionó al gato pajonal, el margay, el tamanduá y el tatú de rabo molle. En el caso del gato pajonal, considerado una especie de especial preocupación para la conservación en Uruguay, señaló que "en menos de dos meses se registraron tres ejemplares atropellados en un tramo reducido de la ruta 8".

“Las carreteras son como la trampa mortal para la biodiversidad”, afirmó. Según explicó, "la fragmentación de los ambientes naturales por la agricultura, la forestación y la urbanización obliga a muchas especies a cruzar rutas con mayor frecuencia, aumentando el riesgo de atropellamientos".

En la actualidad, las principales medidas de mitigación implementadas en Uruguay consisten en cartelería que advierte sobre el cruce de fauna, instalada desde 2019 en algunos tramos de las rutas 9 y 15, en Rocha. Sin embargo, Coitiño sostuvo que estas señales son insuficientes.

“La señalización es la medida menos efectiva en el mundo y acá tampoco está funcionando adecuadamente. Tenemos que avanzar hacia otras soluciones, como los pasajes de fauna, pero para eso primero hay que saber exactamente dónde se necesitan”, indicó.

Gato montés atropellado en ruta nacional. Foto cedida a El País.

Medidas a futuro

El diagnóstico también incluirá lineamientos para minimizar los impactos de futuras obras viales sobre los ecosistemas, contemplando aspectos como la restauración ecológica, el manejo de especies exóticas invasoras, la conectividad de cursos de agua y el monitoreo ambiental antes, durante y después de las obras.

La nueva aplicación Eco Rutas apunta precisamente a fortalecer la generación de datos. A diferencia de la plataforma anterior, desarrollada sobre Epicollect, permitirá realizar reportes de manera casi instantánea: una fotografía basta para registrar automáticamente la ubicación, fecha y hora del hallazgo, mientras que la identificación de la especie queda a cargo de los investigadores.

Para Coitiño, "la participación ciudadana será clave para consolidar el diagnóstico y orientar futuras decisiones". “Ya contamos con miles de registros que nos permiten tener un acercamiento muy bueno a los principales puntos de conflicto. Pero este será un diagnóstico adaptativo, que se irá fortaleciendo a medida que aparezcan nuevos datos”, concluyó.