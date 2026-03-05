ONG alerta por pingüino de Magallanes en la costa de Montevideo: piden ingresar aves bajo protocolo de rescate

La organización civil Socobioma (Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado) emitió un fuerte llamado de atención sobre la situación de la fauna marina en Uruguay ante el avance de la influenza aviar. Actualmente, ejemplares como pingüinos permanecen "expuestos en las costas al sol, al estrés constante y al contacto riesgoso con perros y personas, debido a las restricciones vigentes que impiden su ingreso a centros de rehabilitación especializados", indicó la ONG.

Desde la institución sostienen que "la falta de una articulación eficiente entre las autoridades estatales y los centros de fauna está dejando a los animales en un estado de abandono sanitario". En ese sentido, compartieron imágenes de un pingüino de magallanes (Spheniscus magellanicus) en Montevideo y su exposición al sol, estrés y riesgos.

"A diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, donde el Estado y las ONG trabajan bajo protocolos estrictos de bioseguridad que incluyen hisopados y monitoreo constante, en Uruguay el sistema actual no permite el ingreso de aves bajo sospecha de gripe aviar, lo que genera un vacío en la protección de la biodiversidad loca", expresó Socobioma.

La solicitud de Socobioma es concreta: que se les habilite el ingreso de aves "aplicando medidas rigurosas de aislamiento y cuarentena". La organización aseguró estar en condiciones de implementar protocolos sanitarios adecuados que protejan tanto la salud de los animales como la de la población humana. "Ese trabajo conjunto permite proteger la salud pública sin abandonar a los animales afectados", señalaron, subrayando que la bioseguridad no debería ser una barrera para el rescate, sino la herramienta que lo haga posible.

Pingüino de magallanes en la costa de Montevideo. Foto: Socobioma.

El modelo regional frente a la influenza aviar

En el contexto regional, diversos países enfrentan la misma crisis sanitaria mediante la cooperación entre centros especializados y el Estado. Estos modelos incluyen la realización de hisopados obligatorios y el seguimiento epidemiológico de cada ejemplar ingresado, permitiendo una respuesta rápida frente a posibles brotes.

Para la ONG, "actuar a tiempo es una responsabilidad compartida", por lo que se pusieron a disposición de las autoridades para "colaborar en la creación de un corredor sanitario que evite el sufrimiento innecesario de la fauna autóctona".

Emergencia por gripe aviar

Luego de la declaración de emergencia sanitaria nacional de influenza aviar de alta patogenicidad H5, tras la detección de casos en especies silvestres en los departamentos de Maldonado, Canelones y Rocha, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que si bien esta enfermedad es de “difícil” transmisión a las personas, es “fundamental” tomar medidas de prevención.

Frente a posibles exposiciones, la cartera que dirige Cristina Lustemberg recomendó “no manipular aves enfermas o muertas”, y notificar los hallazgos a las autoridades a través del mail avesnotificaciones@mgap.gub.uy para prevenir y controlar la enfermedad.

De mantener contacto con un animal con influencia aviar confirmado, que al momento se ha detectado en fauna silvestre, no en aves comerciales, el MSP recomendó “estar atento” durante 14 días frente a posibles síntomas. En ese período, se sugiere “evitar el contacto” con personas mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas en tratamiento, especialmente inmunodeprimidas.

Salud Pública recomienda consultar al médico frente a síntomas gripales. Esto supone cursar fiebre (37.8°C o más), congestión nasal, tos, ojos rojos, dificultad para respirar, falta de aire, dolor de cabeza y diarreas. En tal caso, la sugerencia es aislarse, consultar telefónicamente a un equipo médico y mencionar la posible exposición a gripe aviar. Para el diagnóstico se realiza un hisopado nasal y se confirma con análisis PCR.

En caso de tener contacto con un animal con influenza aviar confirmado, y si se cuenta con mascota u otros animales, Salud Pública recomienda usar guantes y mascarilla para la alimentación, limpieza y desinfección de los espacios en los que estén esos animales. La ropa y el calzado que se utilice para dicha limpieza “no debe entrar a la vivienda y debe lavarse por separado”.

El MSP, a través de sus equipos de vigilancia epidemiológica, se encuentra realizando la “identificación y monitoreo de personas con posible exposición, con registro nominal y vigilancia activa de síntomas respiratorios” tras la detección de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en cisnes coscoroba.

Gripe Aviar Foto: AFP

La cartera también emitió recomendaciones para trabajadores rurales, trabajadores de avícolas o personas dedicadas a la cría de aves de corral, pescadores, guardaparques y personal potencialmente expuesto, reforzando las medidas de bioseguridad y la importancia de la consulta precoz ante la presencia de síntomas.

Desde la confirmación del primero caso se activaron los mecanismos de coordinación interinstitucional previstos en el Plan Nacional de Contingencia para Influenza Aviar, manteniéndose la vigilancia epidemiológica permanente en articulación con las autoridades competentes, agregó el MSP.