Detectan caso de gripe aviar en un cisne del arroyo Solís Grande: MGAP busca otras aves afectadas

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca confirmó este lunes un nuevo caso de gripe aviar, esta vez en el departamento de Canelones. El animal afectado es un cisne coscoroba, que fue encontrado muerto en la costa del arroyo Solís Grande, a la altura de la Ruta Interbalnearia.

Este martes se iniciarán rastreos sanitarios en el área, en busca de determinar la presencia de otras aves afectadas, además de reforzar la tareas de vigilancia epidemiológica. No se detectaron aves domésticas afectadas.

Cisne coscoroba. Foto: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Días atrás, las autoridades habían confirmado un foco de gripe aviar en la zona de la Laguna Garzón, en el este del país, tras constatar la presencia del virus en un cisne coscoroba. Además, en la zona se habían registrado diez aves silvestres muertas.

El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, afirmó que la situación no representa un riesgo para la población, ya que la presencia del virus se constató únicamente en fauna silvestre. En ese sentido, aseguró que el consumo de carne de ave y huevos no implica riesgos para la salud humana.

¿Qué hacer si sospecho que un animal tiene gripe aviar?

Dar aviso inmediato a la Oficina de los Servicios Ganaderos Locales del MGAP más próxima, para que los Técnicos Oficiales concurran a atender el caso sospechoso o al correo electrónico avesnotificaciones@mgap.gub.uy

En Montevideo, comunicarse con las siguientes oficinas del MGAP:

Departamento Programas Sanitarios (Tel.: 2220 4000 internos 152118 - 152114),

Departamento Campo (Tel.: 2220 4000 internos 152105 - 152106 - 152107)