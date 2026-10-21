Hombre chocó, atropelló a una mujer, quiso huir a pie y se le cayó un arma: estaba requerido por homicidio

Un hombre de 37 años que estaba requerido por homicidio fue detenido este miércoles en la intersección de avenida Mendoza y Capitán Tula (Montevideo), luego de que atropellara a una mujer e intentara darse a la fuga a pie.

El episodio ocurrió en horas de la mañana y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. La mujer sufrió fracturas varias y fue trasladada grave al Hospital Pasteur para recibir atención médica, indicó la Jefatura de Policía departamental.

El hombre, que conducía una camioneta utilitaria, chocó contra otro vehículo y embistió a la víctima que intentaba cruzar la acera. Acto seguido, abandonó el vehículo para huir. En ese momento es que se le cayó una pistola Glock calibre 9 mm, con cargador y municiones.

Cerca del lugar había efectivos policiales, que llegaron a tiempo para detenerlo. Luego de incautarle el arma y verificar su identidad, constataron que, además de contar con múltiples antecedentes penales, estaba requerido por un homicidio.

El detenido es sospechoso del asesinato de un joven de 20 años en Barros Blancos, Canelones, el pasado 3 de setiembre, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales de ese departamento.

Una mujer fue atropellada por un delincuente que chocó una camioneta y despistó en Piedras Blancas. Cámaras registraron el momento. El conductor, con 12 antecedentes, intentó huir pero fue detenido y se le incautó una pistola. Estaba requerido por homicidio. Informa @eugescogna | https://t.co/OME1Lb3vt8 — Subrayado (@Subrayado) October 21, 2026

En aquella ocasión, se informó que la víctima fue encontrada en las calles 19 de Junio y 19 de Abril, tendida en el suelo y con heridas de disparos de arma de fuego. Contaba con antecedentes penales, y había sido el tercer homicidio registrado en 24 horas.

Tras la detención del hombre, que fue derivado a la Jefatura de Canelones, la Policía Científica perició la escena del siniestro y se dio paso a las diligencias de las fiscalías intervinientes.