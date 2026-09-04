Un joven de 20 años fue asesinado a balazos en Barros Blancos: fue el tercer crimen en 24 horas

Un joven de 20 años, que tenía antecedentes penales, fue asesinado a balazos en Barros Blancos, localidad de Canelones. Según informó la Jefatura de Policía de ese departamento, el crimen ocurrió en 19 de Junio y 19 de Abril.

Hasta allí concurrió la Policía "tras un llamado por detonaciones de arma de fuego", indica el parte oficial. En la zona personal del Grupo de Reserva Táctica encontró en la vereda al hombre muerto, con varias heridas.

Ahora el caso quedó bajo la investigación del Departamento de Homicidios y la Fiscalía de segundo turno de Pando, que intentarán determinar cuál fue el móvil del crimen y quién fue el atacante.

Otros dos crímenes en las últimas horas

El crimen en Barros Blancos, ocurrido el jueves, fue el tercero en esas últimas 24 horas. Una mujer de 34 años fue víctima de una presunta rapiña en Ciudad Vieja y murió producto de puñaladas que le asestó el ladrón.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, "efectivos policiales que desarrollaban tareas operativas en Ciudad Vieja fueron enviados por el Centro de Comando Unificado a la intersección de Treinta y Tres y Buenos Aires por una rapiña en proceso".

Cuando llegaron encontraron a la mujer tendida en la vía pública, con una herida de arma blanca, y también ubicaron a un hombre que portaba un cuchillo y amenazaba a otra persona.

"Los policías le ordenaron que depusiera el arma y procedieron a detenerlo", indica el parte oficial con respecto al sospechoso, que tiene 30 años. También se incautó su cuchillo.

En cuanto a la mujer, fue trasladada en estado grave a un centro de salud de la zona, donde permaneció internada en el CTI pero en las últimas horas falleció, por lo que la rapiña pasó a investigarse como un homicidio.

Policía Científica en un operativo. Foto: Leonardo Mainé/El País

Por otro lado, la Policía también investiga otro crimen ocurrido en Montevideo durante la madrugada de este jueves. "Una alerta del sistema ShotSpotter por detonaciones de arma de fuego permitió el rápido despliegue de personal policial que estaba en el Operativo Dominio en la zona de Senda 8 y Senda 21", indica el escrito.

Allí los policías encontraron a un hombre de 25 años tendido en la vía pública "con múltiples heridas provocadas por disparos de arma de fuego". Un integrante de una emergencia médica constató su fallecimiento.

La Policía encontró vainas calibre 9 mm en la zona y en base a esta y otras pistas se busca esclarecer el crimen.