Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Joven de 18 años murió y dos adolescentes de 16 y 15 están graves tras choque entre tres motos en Progreso

El hecho ocurrió en Carlos Abat y Ubidio Fernández Ríos, en el barrio Villa Felicidad, cercano a la ciudad canaria. La Policía encontró a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza.

El País
El País
21/10/2026, 15:37
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Carlos Abat y Ubidio Fernández Ríos, Villa Felicidad, Canelones.
Carlos Abat y Ubidio Fernández Ríos, Villa Felicidad, Canelones.
Foto: Google Maps.

Un siniestro de tránsito que involucró a tres motos en la ciudad de Progreso, en Canelones, terminó con el fallecimiento de un joven de 18 años, informó este miércoles la Jefatura de Policía departamental.

Según la información primaria, y por causas que todavía se intentan esclarecer, la víctima impactó con otras dos motos conducidas por un adolescente de 16 años y otro de 15, ambos diagnosticados con politraumatismos graves.

Un joven de 18 años fue asesinado en zona rural de Montevideo: vecinos intentaron reanimarlo

El hecho ocurrió en la noche del martes en las inmediaciones de las calles Carlos Abat y Ubidio Fernández Ríos, en el barrio Villa Felicidad, cercano a la ciudad canaria.

Ante un llamado al 911 alertando sobre el siniestro, efectivos policiales de la Seccional 19° fueron hasta el lugar. Allí encontraron a la víctima fatal, que circulaba en una moto Zanella Sapucai de color Gris, tendido en el suelo inconsciente y con sangrado en la cabeza.

El joven de 18 años fue trasladado con vida al hospital de Las Piedras, pero a pesar de la asistencia médica, horas más tarde se constató su fallecimiento.

Entrada de ambulancias del Hospital de Las Piedras , entrada de emergencias, nota por la muerte de un hombre de 74 años sobre una ambulancia al no se admitido en el centro de salud, ND 20140812, foto Marcelo Bonjour - Archivo El Pais
Entrada de ambulancias del Hospital de Las Piedras.
Foto: Marcelo Bonjour/El País

Al mismo centro asistencial fue trasladado grave el adolescente de 16, que conducía una moto Yumbo DK 200. Por su parte, el tercer involucrado de 15 años, conductor de una moto tipo cross, fue internado en similar estado en el sanatorio CRAMI de Las Piedras.

La Policía Científica realizó las pericias correspondientes, y el caso quedó a cargo de la Fiscal departamental de 2° Turno, Bárbara Zapater.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Siniestros de tránsitoAccidentes fatalesProgresoCanelones
Te puede interesar