Joven de 18 años murió y dos adolescentes de 16 y 15 están graves tras choque entre tres motos en Progreso

Un siniestro de tránsito que involucró a tres motos en la ciudad de Progreso, en Canelones, terminó con el fallecimiento de un joven de 18 años, informó este miércoles la Jefatura de Policía departamental.

Según la información primaria, y por causas que todavía se intentan esclarecer, la víctima impactó con otras dos motos conducidas por un adolescente de 16 años y otro de 15, ambos diagnosticados con politraumatismos graves.

El hecho ocurrió en la noche del martes en las inmediaciones de las calles Carlos Abat y Ubidio Fernández Ríos, en el barrio Villa Felicidad, cercano a la ciudad canaria.

Ante un llamado al 911 alertando sobre el siniestro, efectivos policiales de la Seccional 19° fueron hasta el lugar. Allí encontraron a la víctima fatal, que circulaba en una moto Zanella Sapucai de color Gris, tendido en el suelo inconsciente y con sangrado en la cabeza.

El joven de 18 años fue trasladado con vida al hospital de Las Piedras, pero a pesar de la asistencia médica, horas más tarde se constató su fallecimiento.

Entrada de ambulancias del Hospital de Las Piedras. Foto: Marcelo Bonjour/El País

Al mismo centro asistencial fue trasladado grave el adolescente de 16, que conducía una moto Yumbo DK 200. Por su parte, el tercer involucrado de 15 años, conductor de una moto tipo cross, fue internado en similar estado en el sanatorio CRAMI de Las Piedras.

La Policía Científica realizó las pericias correspondientes, y el caso quedó a cargo de la Fiscal departamental de 2° Turno, Bárbara Zapater.