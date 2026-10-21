Dueña de una guardería fue imputada por provocarle lesiones graves a un bebé de 16 meses en Maldonado

La dueña de una guardería del departamento de Maldonado fue imputada este miércoles por causarle lesiones graves a un bebé de 16 meses que estaba a su cargo, informó la Fiscalía a través de un comunicado.

El incidente ocurrió el pasado 15 de octubre. Según reconstruye la investigación, la mujer le habría causado un traumatismo encéfalo-craneano grave, con peligro de vida, a un bebé de 16 meses. El menor estaba bajo "cuidado exclusivo" de la indagada, que no pidió ayuda médica de urgencia a pesar de que la gravedad de la herida era "evidente".

La mujer fue imputada por "la presunta comisión (provisoria) de un delito de lesiones graves, a título de dolo y en calidad de autora". Cumplirá prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación.

Brutal golpiza en Pocitos tras una discusión de tránsito: le dio una patada en la cabeza y lo arrastró

Una brutal golpiza ocurrió este martes en Pocitos producto de una discusión en el tránsito. Uno de los conductores golpeó y arrastró hasta dejar inconsciente al otro.

Según información de la Jefatura de Policía de Montevideo a la que accedió El País, "un hombre de 49 años resultó lesionado durante un incidente de tránsito que derivó en una agresión física, en la intersección de Guayaquí y Pedro Francisco Berro, en Pocitos".

"La víctima fue asistida por una emergencia médica y trasladada a un centro de salud", dice el parte oficial.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

El conflicto fue filmado y el video divulgado por Telenoche (Canal 4). Allí puede verse que un hombre de buzo azul se acercó al auto del hombre de 49 años, que llevaba de buzo gris. A través de la ventanilla que estaba abierta, comenzó a golpearlo. Luego, una vez ambos parados sobre la calle, lo hizo caer al suelo y le siguió pegando, e incluso le dio una patada en la cabeza. A esa altura ya había aparecido en la escena otro sujeto, de buzo blanco y lentes de sol, que por lo que se ve en las imágenes intentó ayudar al agresor, sujetando los pies de la víctima.

Finalmente, el hombre de buzo azul arrastró hasta la vereda al de buzo gris, cuando ya se había acercado para interceder otro hombre calvo.

Desde la Policía aclararon que el hecho ocurrió en la mañana del martes. "Según el testimonio recabado, dos automovilistas que circulaban por la zona detuvieron sus vehículos y se produjo un enfrentamiento físico, durante el cual uno de ellos recibió golpes de puño y una patada en la cabeza", consigna el parte.