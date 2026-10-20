Policía detuvo a cinco integrantes de un clan familiar durante ocho allanamientos en Cruz de Carrasco.

La Jefatura de Policía de Montevideo realizó un importante operativo policial en el marco de una investigación por un hecho de disparos de arma de fuego y/o acometimiento, registrado en la zona de Camino Oncativo y Monzoni, en la Cruz de Carrasco.

El procedimiento estuvo a cargo del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II, e incluyó ocho allanamientos en la zona de la Cruz de Carrasco, donde la Policía incautó tres armas de fuego, cinco cargadores y más de 100 cartuchos. Como parte de las actuaciones se realizaron ocho allanamientos en distintas viviendas vinculadas a las personas investigadas.

La jefatura señaló que los procedimientos "permitieron incautar tres pistolas Glock modelo 17, una de ellas con la numeración totalmente limada, otra con numeración parcial y una tercera que presentaba requisitoria por hurto a un funcionario policial".

Además, se incautaron cinco cargadores de pistola —tres con capacidad para 30 municiones y dos para 17—, 111 cartuchos calibre 9 mm encamisadas y cinco municiones semiencamisadas.

El operativo culminó con cinco personas detenidas, integrantes de un clan familiar. Asimismo, otras tres personas se encuentran requeridas en el marco de la investigación. Enterada de las actuaciones, la Fiscal de Flagrancia de 12.º Turno, dispuso conducir a los involucrados.