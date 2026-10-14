Adolescente cumplirá internación de dos años en el Inisa tras matar a un joven de 19 años a disparos

Un adolescente será internado dos años en el Inisa tras matar a un joven de 19 años en la zona de Paso de la Arena, según informó Fiscalía.

El crimen ocurrió a finales de mayo de 2026. La víctima llegó en camioneta hasta el frente de una casa, se bajó y comenzó a disparar; desde la vivienda respondieron con otros disparos, y, cuando la víctima intentó regresar al vehículo, un adolescente salió y lo hirió con un arma de fuego.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

El joven herido fue trasladado hasta un centro de salud y luego derivado al hospital Maciel, donde falleció a causa de sus heridas. La Fiscalía investigó el caso y, tras reunir declaraciones de testigos de identidad reservada, registros de cámaras de videovigilancia, pericias balísticas y biológicas, se pudo determinar la responsabilidad del adolescente en el caso.

El menor reconoció su participación en el delito, por lo que la causa se tramitó a través de un proceso simplificado. La Justicia lo declaró responsable, en calidad de autor, "de una infracción gravísima tipificada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego". Por esto, se le dispuso una medida socioeducativa privativa de libertad por dos años.

Un recluso brasileño asesinó a otro uruguayo tras riña con cortes carcelarios en el exComcar

Un recluso de 25 años fue asesinado este martes en la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar), durante una riña con otro privado de libertad.

La víctima es de nacionalidad uruguaya mientras que el homicida es brasileño, informaron fuentes de la investigación a El País.

El asesinato ocurrió sobre las 8 de la mañana en el módulo 6 del centro penitenciario, luego de un control policial.

Al finalizar la revisión, los dos hombres comenzaron a pelearse con cortes carcelarios. A raíz de las heridas fueron trasladados a enfermería donde se constató el fallecimiento de uno de ellos.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Homicidios de Primer Turno, Sabrina Flores.