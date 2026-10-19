Drama familiar en Santa Lucía: imputaron a un policía que baleó a su hija por intentar defender a su madre

Un funcionario de Policía Caminera fue imputado por balear a su hija de 21 años y por golpear a su hijo de 15, luego de que ambos intercedieran en una disputa entre el hombre y su expareja, madre de los jóvenes.

La Fiscalía de Canelones de primer turno pidió y consiguió en la Justicia la imputación del hombre por este suceso en la ciudad de Santa Lucía ocurrido durante la madrugada del sábado.

"Una joven de 21 años sufrió una herida de arma de fuego, mientras que su hermano, un adolescente de 15 años, también resultó lesionado", informó Fiscalía.

El contexto de violencia intrafamiliar y la asistencia a la familia afectada

"El hombre fue imputado por la presunta comisión de un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado en grado de tentativa, un delito de violencia doméstica especialmente agravado, un delito de lesiones personales agravado por el uso de arma de fuego, reiterados delitos de violencia privada y un delito de daño, todos en régimen de reiteración real entre sí. También se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 150 días y la prohibición de comunicación y acercamiento a las víctimas por 180 días mientras la investigación continúa", añade el comunicado, que señala que la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía está trabajando en el acompañamiento a la familia.

La fiscal del caso, Irena Penza, declaró en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Teledoce) que la situación ocurrió en "un contexto de violencia intrafamiliar", ya que el hombre "quería volver a retomar el vínculo" que tenía con su expareja, la madre de los jóvenes, pero ella se negaba.

"Esa negativa fue tomada mal por el indagado", explicó, y agregó que entonces se generó la pelea que terminó "con este resultado tan fatídico".

Fue un "forcejeo en el que los hijos intentaron defender a su mamá y por esa razón es que termina teniendo disparos con arma de fuego la hija del indagado". El arma utilizada fue la de reglamento, que se incautó durante el operativo policial posterior.

La fiscal añadió que, según los relevamientos primarios, la pareja estaba separada y no vivían juntos, pero "por razones circunstanciales muy momentáneas" el hombre había vuelto a la casa de su expareja dos días atrás.