Con una inversión de US$ 3,5 millones abrirá un parque empresarial en un punto neurálgico de Maldonado

Sobre la Ruta Perimetral y en un espacio cercano a la Ruta N° 39, punto que se ha vuelto neurálgico para los negocios en el departamento de Maldonado, se construirá el Parque Empresarial Perimetral, un proyecto en el que se invertirán US$ 3,5 millones.

La iniciativa empresarial, que es impulsada por un grupo de socios nacionales y extranjeros, fue realizado por el estudio Asconeguy Arquitectos, e incluirá 37 lotes de 1.000 metros cuadrados (m2) que se comercializan a US$ 150.000 cada uno.

«Vimos la necesidad de que existiera en Maldonado un parque empresarial cerrado, con sistema de seguridad las 24 horas, mantenimiento de espacios verdes e iluminación», explicó a El Empresario, el arquitecto Rodolfo Asconeguy, director del proyecto, sobre la génesis del nuevo polo empresarial del departamento.

Según dijo, la ubicación fue elegida estratégicamente por varias razones. Por un lado, la ciudad de Maldonado «ya no sostiene más tener empresas que trabajen con camiones y logística dentro de la trama urbana», lo que ha llevado al impulso de emprendimientos en la zona ubicada cerca de la intersección de la Ruta N° 39 y la Perimetral. «Creemos que este es un punto espectacular, porque estás muy cerca de la ciudad de Maldonado sin estar en la (ruta) 39», expresó el director. Por otro, las operaciones del parque se potenciarán con el parque logístico Punto 39, en el que hay presencia de varias empresas, y el centro comercial Paseo del Este, que se encuentran cerca, al que definió como un «atractor que hace que se mueva toda la zona».

Llegarán empresas

Las firmas, que ya comenzaron a comprar espacios en el Parque Empresarial Perimetral, tienen la opción de adquirir un solo lote o varios, según el lugar que crean necesario para desarrollar sus negocios. «La ventaja que tienen las empresas es que (los lotes) se pueden amoldar a los servicios que cada una precise. Se arma a medida y se transforma la unidad en base a la necesidad de cada una», remarcó el arquitecto.

Según comentó, el proyecto apunta a recibir empresas de mediano y gran porte que busquen un espacio de trabajo protegido. «La seguridad es, para nosotros, lo más importante (del proyecto), porque hoy en día eso importa mucho», sostuvo. En ese sentido, el Parque Empresarial Perimetral contará con cámaras perimetrales con monitoreo de 24 horas y control de acceso.

En tanto, dentro de los servicios que ofrecerá el lugar, también se destacan un espacio multi función para uso de los copropietarios, área de cafetería, un work space en un Club House, sala de reuniones, estacionamiento, administración de residuos y emergencia médica.

Parque Empresarial Perimetral. Gentileza: Asconeguy Arquitectos

El director reveló que ya se vendieron cerca de un 60% de los lotes del lugar, a empresas de diversos rubros, las que se instalarán en el parque una vez que esté operativo.

Entre las organizaciones, uruguayas y extranjeras que llegarán al parque empresarial hay firmas del sector metalúrgico, logístico, de alimentos, constructor, de iluminación, maquinaria vial y una brasileña de carpintería de obra blanca que instalará su fábrica en el departamento de Maldonado.

Avanza el proyecto

Actualmente, el parque logístico está en plen desarrollo de obras. En estos momentos se está culminando la etapa de relleno de suelo para nivelar el terreno y en noviembre comenzarán las obras de algunos servicios, que incluye saneamiento, vialidad, electricidad y acceso al agua potable.

Asconeguy detalló que estima culminar la obra y abrir el parque empresarial en 10 meses.

Las empresas que adquieran espacios en el lugar podrán elegir contratar servicios de construcción independientes, por fuera de quienes impulsan el proyecto. Aunque es importante que tengan en cuenta ciertos requisitos incluidos en el reglamento de copropiedad, como los niveles de altura permitidos, los factores de afectación del suelo, los materiales y los colores a utilizar en la construcción, para que el lugar sea «homogéneo», comentó el director.