IMM publicó los beneficiarios sorteados para el viaje gratuito de personas mayores a Maldonado

La Intendencia de Montevideo (IMM) publicó, en su sitio web oficial, el resultado del sorteo de cupos del paseo para personas mayores a Maldonado del mes de octubre.

Dicha instancia completó los 60 cupos disponibles entre las personas inscriptas, además de 10 usuarios que fueron seleccionados como suplentes.

El sorteo se realizó en la mañana del martes 6 de octubre de 2026 en el Teatro del Aula, en el edificio Anexo de la IMM. Según remarca el organismo, la instancia contó con la presencia de un escribano público y parte de las 120 personas que se inscribieron de manera presencial.

Cuatro mujeres participando de una caminata en medio de un parque, Foto: Intendencia de Montevideo.

Fecha, horario de salida e itinerario del viaje

Este segundo paseo enfocado en personas mayores a cargo de la intendencia capitalina será dirigido hacia el departamento de Maldonado, y recorrerá tres sitios emblemáticos como Nueva Carrara, el Castillo de Piria y el Cerro San Antonio.

Será durante la jornada del viernes 23 de octubre, con salida a las 08:00 horas desde la explanada de la intendencia en el centro de Montevideo.

Lista de los titulares seleccionados en el sorteo de la IMM

Según detalla el artículo publicado por la comuna capitalina, los 60 números ganadores que participarán del viaje son:

632 - 635 - 533 - 617 - 591 - 604 - 575 - 539 - 645 - 647 - 565 - 624 - 595 - 650 - 536 - 588 - 648 - 589 - 637 - 561 - 597 - 642 - 542 - 596 - 622 - 538 - 634 - 577 - 579 - 549 - 641 - 532 - 651 - 546 - 555 - 631 - 585 - 592 - 581 - 629 - 563 - 570 - 544 - 649 - 569 - 574 - 611 - 564 - 623 - 584

Intendencia Municipal de Montevideo, reflejo de fachada en vidrios de local comercial frente a IMM. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Por otro lado, el organismo detalla que 10 participantes fueron sorteados como suplentes en caso de que alguno de los titulares no pueda participar de la actividad. En ese caso, los números sorteados como suplentes fueron:

600 - 572 - 602 - 610 - 618 - 580 - 543 - 603 - 652 - 593

Desde la secretaría de Personas Mayores se comunicarán, de manera telefónica, con las personas ganadoras.