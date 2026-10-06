Mario Bergara designó a la comunicadora Eleonora Navatta como nueva directora de la Intendencia de Montevideo

La comunicadora y arquitecta Eleonora Navatta fue designada por el intendente de Montevideo, Mario Bergara, como nueva directora de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la comuna departamental.

Según informó la Intendencia de Montevideo (IMM), el nombramiento se da a partir de la renuncia de Lionel De Mello por razones de salud.

Navatta, que fue deportista profesional de esgrima y participó en competencias internacionales en representación de Uruguay, supo ganar varios títulos a nivel nacional sudamericano. Asumirá el cargo a partir del próximo 1° de noviembre.

Hasta el momento, la comunicadora se desempeñaba como panelista en distintos programas de radio y televisión —rol que por el momento abandonará— y, desde 2018, trabajaba como coordinadora de Comunicación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

Además, integra el Comité Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Esgrima y participa en la Comisión de Equidad, Género y Diversidad del Comité Olímpico Uruguayo. Desde la IMM destacaron que Navatta es especialista en gestión deportiva.