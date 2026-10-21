Estudiantes de Maldonado denunciaron a docente que es padre del joven que apuñaló a su compañera en Medicina

Estudiantes del Liceo Departamental de Maldonado enviaron recientemente una nota a las autoridades del centro educativo en el que denunciaron a uno de los docentes, que actualmente se encuentra de licencia médica, por "comentarios inapropiados" y la "imposición de ideas terraplanistas". El profesor es padre del joven que apuñaló a una compañera en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).

Según informó el medio fernandino FM Gente y confirmó El País con fuentes de Secundaria, tras recibir la nota, las autoridades del liceo pusieron al tanto a inspección de institutos y liceos.

Luego de que el docente iniciara la licencia médica, desde Secundaria asignaron un suplente para que no se interrumpa la continuidad educativa de los jóvenes.

Actualmente, la administración aguarda que este docente vuelva de su licencia médica para disponer acciones disciplinarias a tomar.

La denuncia de los estudiantes

Desde el Gremio de Estudiantes del Liceo Departamental de Maldonado señalaron a El País que el profesor en cuestión es padre del joven que intentó asesinar a una compañera de clases en la Facultad de Medicina a principios de setiembre.

Manifestación en la Facultad de Medicina. Foto: Estefanía Leal/El País.

Con respecto a la denuncia, fue formulada por los estudiantes luego de que se enteraran de que el docente se reintegraría a fines de este mes.

Desde el gremio indicaron que el docente realizaba "comentarios inapropiados" a las alumnas, a la vez que imponía "ideas terraplanistas".

Una de las estudiantes denunció en sus redes sociales estos hechos. "Nos cansamos de pronunciarnos respecto a las múltiples situaciones fuera de lugar, no nos escucharon, comentarios sobre cuerpos de compañeras, instalación de sus ideas terraplanistas, al punto de agregar a alumnas a un grupo de WhatsApp sobre este tema", dice el mensaje.

"Cuando se trata del acoso hacia estudiantes, el silencio y la indiferencia también hacen daño", indica otro de los mensajes.

En tanto, el Gremio de Estudiantes del Liceo Departamental de Maldonado realizará este miércoles una asamblea estudiantil en la que hablaran sobre la situación y organizarán una movilización.