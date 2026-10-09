Facultad de Medicina rechazó sumar detectores de metales y reforzar controles para el examen de residencias

El Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) rechazó la propuesta del Colegio Médico del Uruguay para reforzar los controles de seguridad de la Prueba Única de Residencias Médicas (PUR), que se realizará en noviembre. En una resolución adoptada el 7 de octubre, el órgano resolvió por unanimidad continuar utilizando los recursos existentes de la institución para la realización del examen, sin incorporar las medidas adicionales planteadas por el gremio.

La resolución a la que accedió El País, correspondiente al expediente N.º 070125-000019-26, establece que el Consejo agradece y valora la preocupación manifestada por el Colegio Médico, pero entiende que se continuará con los recursos disponibles en la Facultad de Medicina para garantizar el desarrollo de la prueba, “como es tradición institucional en ésta y en todas sus instancias de evaluación”.

La decisión fue adoptada por 12 votos en 12 y deja sin respaldo la iniciativa que buscaba implementar un proyecto piloto de aseguramiento de la integridad de la prueba, con controles adicionales para evitar eventuales maniobras de fraude mediante dispositivos electrónicos.

El planteo del Colegio Médico, del que informó El País el pasado domingo, surgió ante la preocupación por nuevas modalidades de copia que combinan cámaras ocultas, microauriculares y teléfonos celulares con herramientas de inteligencia artificial (IA). Según el colegio, estos dispositivos pueden utilizarse para registrar las preguntas de un examen y transmitirlas a terceros, que recurren a sistemas de IA para elaborar las respuestas y enviarlas al postulante.

La propuesta no partía de la presunción de que se hubieran cometido irregularidades en la próxima convocatoria, sino de la necesidad de prevenir posibles fraudes y reforzar las garantías de transparencia y equidad en una prueba determinante para el ingreso a las especialidades médicas.

Doctor usa guantes sanitarios. Foto: Freepik.

Qué proponía el Colegio Médico

El plan presentado por el Consejo Nacional del Colegio Médico contemplaba un sistema de siete capas de protección para la convocatoria de noviembre de 2026. La iniciativa preveía la participación de personal capacitado, controles de ingreso, custodia de dispositivos electrónicos y mecanismos de supervisión durante el examen.

Entre las principales medidas figuraba la instalación de entre 10 y 20 puestos de control con detectores manuales de metales, además de una inspección visual de sectores visibles, con resguardo de la privacidad y la dignidad de los postulantes. También se planteaba prohibir el ingreso al salón con celulares y otros dispositivos electrónicos, y habilitar un sistema de custodia para esos aparatos.

El protocolo incluía, además, el registro de las salidas al baño y un nuevo control con detector de metales antes de que los aspirantes reingresaran al salón. Durante la prueba se proponía evaluar el uso de tecnologías de monitoreo de radiofrecuencia para detectar posibles transmisiones de dispositivos ocultos, explicó a El País Álvaro Niggemeyer, presidente del Colegio Médico.

Álvaro Niggemeyer, presidente del Colegio Médico del Uruguay. Foto: Darwin Borrelli.

El proyecto también contemplaba distribuir versiones equivalentes del examen de forma alternada, capacitar a los supervisores y elaborar, una vez finalizada la evaluación, un informe técnico con el análisis de los incidentes registrados y de los resultados estadísticos.

El Colegio Médico proponía aportar operadores de control, capacitación, coordinación técnica, asesoramiento especializado en seguridad electrónica y la elaboración del informe final. La Facultad de Medicina mantendría a su cargo los docentes, supervisores, funcionarios administrativos y la logística del local.

La iniciativa apuntaba a la prueba prevista para noviembre, para la que el documento del Colegio Médico estimaba unos 1.700 postulantes en el local Alpargatas.

Una prueba que define el ingreso a las especialidades

La Prueba Única de Residencias Médicas es el mecanismo de ingreso a las carreras de posgrado y especialización médica. El resultado establece el orden en que los postulantes pueden elegir las especialidades disponibles, por lo que la posición obtenida puede resultar determinante para acceder a determinados cupos.

La discusión sobre los controles se produce en un contexto de preocupación por las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para obtener respuestas durante una evaluación. El Colegio Médico planteó que la combinación de cámaras diminutas, dispositivos de comunicación y herramientas de inteligencia artificial obliga a revisar los mecanismos de prevención.

Con la resolución del 7 de octubre, la Facultad de Medicina decidió mantener el esquema de funcionamiento con sus propios recursos. El documento no anuncia la incorporación de las medidas adicionales planteadas por el Colegio Médico ni detalla nuevos controles específicos para la convocatoria de noviembre.