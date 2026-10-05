COT interpuso recursos contra la Intendencia de Maldonado por la concesión de cuatro terminales

COT (Compañía Oriental de Transporte SA) interpuso recursos administrativos ante la Intendencia de Maldonado contra la adjudicación de la Licitación Abreviada N° 1002/2026, referida a la explotación, puesta en valor y mantenimiento de las terminales de ómnibus del departamento.

La empresa considera que la evaluación "no reflejó los méritos" de su propuesta y cuestiona "las puntuaciones recibidas en los distintos aspectos evaluados". COT ofreció un canon anual de $ 1.800.000, frente a los $ 400.000 de la adjudicataria, y se comprometió a realizar obras que requerirán una inversión estimada superior a $ 35,6 millones.

"Sorprende sobremanera que la intendencia haya asignado 0 puntos a COT en ´experiencia en la explotación y administración de terminales´, cuando se trata indudablemente de la empresa con mayor experiencia y trayectoria —casi 80 años— en la administración de terminales y el transporte de pasajeros. Más llamativo aún es que la licitación se haya adjudicado a una empresa constructora sin antecedentes en el rubro", cuestionó COT.

“Respetamos a la Intendencia de Maldonado y compartimos sus objetivos de mejorar la imagen, el confort y la calidad del servicio de las terminales. Precisamente por eso, la evaluación merece ser revisada en profundidad”, afirmó Alexandra Sánchez, presidenta de COT SA.

Ómnibus de la empresa COT. Foto de Archivo.

La propuesta de COT

La propuesta de COT, denominada Sistema Uno, plantea integrar las terminales de Maldonado, Piriápolis, Punta del Este y San Carlos bajo un único modelo de gestión, para que cada pasajero, desde cualquiera de ellas, encuentre el mismo nivel de servicio, la misma calidad edilicia y la misma claridad de información.

En las cuatro terminales, el proyecto incluye la reparación y adecuación de la infraestructura edilicia; un sistema de videovigilancia IP con cámaras Full HD y visión nocturna en salas de espera, andenes, accesos, boleterías y zonas de equipaje, y la modernización de los sistemas de protección contra incendios.

En materia ambiental, prevé el reemplazo de todas las luminarias por tecnología LED, con una reducción estimada del 20 % en el consumo de iluminación; estaciones de clasificación de residuos, con retiro y reciclaje a cargo de una empresa habilitada; pinturas y revestimientos con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, y aireadores, sistemas de doble descarga y sensores de presencia en los baños renovados.

Empresa COT. Foto de Archivo.

Para los pasajeros, la propuesta incorpora wifi gratuito, pantallas LED con software de gestión, estaciones de carga para celulares, audio IP, lockers para equipaje y un canal de información vía WhatsApp. Además, contempla iniciativas con la comunidad: el programa “La Terminal y los Chicos”, de visitas guiadas para escuelas; exposiciones de artistas departamentales y pasantías para jóvenes locales.

El caso de las terminales de Maldonado se suma a las dificultades que enfrenta el grupo Colonia Express, del que forma parte COT, para comenzar a operar en el Puerto de Montevideo. Si bien el Ministerio de Transporte y Obras Públicas autorizó a fines de julio la nueva línea fluvial Montevideo–Buenos Aires, la empresa aún aguarda la aprobación de los horarios solicitados a comienzos de agosto.