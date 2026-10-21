Ciudadana cubana intentó salir de Uruguay escondida en un auto: el conductor llevaba drogas

Una ciudadana cubana fue detenida este martes luego de intentar cruzar la frontera hacia Argentina escondida en un vehículo, informó la Armada Nacional a través de un comunicado. La situación fue advertida por personal de la Prefectura el Puerto de Fray Bentos en un control del Puente Internacional San Martín.

La mujer estaba escondida debajo de varias prendas de ropa en el sector del asiento del acompañante. De acuerdo a la oficina de Migración uruguaya, la mujer tenía su cédula de identidad en trámite y no estaba habilitada para salir del país.

Puente San Martín. Foto: Archivo El País

En el vehículo, que estaba conducido por un hombre, viajaban también otros ocupantes. Tras la inspección del equipaje se pudo encontrar entre las prendas del conductor 12 envoltorios de cocaína, con un peso total de 12 gramos. También, en el interior del vehículo, se localizaron cinco envoltorios de nailon con pastillas de éxtasis.

La fiscalía de Fray Bentos trabaja para aclarar el caso. El conductor del vehículo fue detenido, al igual que la mujer. Luego de que se le tomara declaración a ambos, la mujer fue dejada en libertad.

Caso Camila: hombre investigado por trata de personas "se negó a declarar", dijo fiscal en Argentina

La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, encargada de investigar el caso de la adolescente de 15 años Camila Ayelén Rodríguez Carballo que había desaparecido de su casa de Paysandú el pasado viernes, habló este martes con la prensa uruguaya y actualizó el estado de situación de la joven.

Camila apareció el domingo en Campana, localidad de la provincia de Buenos Aires, y habría sido motivada a salir del país sin autorización de sus padres por un uruguayo de 37 años que fue imputado por la Justicia argentina.

Cartel de aviso de que apareció Camila Ayelén Rodríguez Caraballo. Foto: Ministerio del Interior

La joven continúa en el país vecino, encontrándose “bien de salud” y “tranquila”, dijo Minatta a Teledía (Canal 4) y a Subrayado (Canal 10). Una vez declare en Cámara Gesell y la Justicia reciba informes de profesionales en víctimas de trata de personas, se autorizará su regreso a Paysandú.

En cuanto al hombre, la fiscal indicó que se dedicaba a administrar páginas de escorts (acompañantes) para percibir comisiones, y que ahora está acusado de trata de personas con fines de explotación sexual.

“Él se negó a declarar, sí escuchó su imputación, escuchó la prueba en su contra, pero no brindó ninguna explicación defensiva en ese caso", dijo a Subrayado.