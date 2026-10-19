Investigación por Camila Rodríguez: "Hay que esclarecer las circunstancias del traslado", dijo el fiscal del caso

El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, realizó este lunes una conferencia de prensa junto al fiscal Letrado Departamental de Paysandú de Segundo Turno, Joaquín Suárez, donde se brindaron nuevos detalles en el marco de la investigación por la desaparición de Camila Ayelén Rodríguez Caraballo , adolescente de 15 años que había desaparecido el viernes en Paysandú, pero que fue hallada en Argentina el domingo luego de que se emitiera una Alerta Amber.

Durante los allanamientos realizados en el país vecino fue arrestado un uruguayo de 37 años que tiene doble nacionalidad. Según explicó el jerarca policial, el individuo "tenía un vínculo de conocimiento" con la hermana la joven. "En esas primeras entrevistas y en la toma de la denuncia es que esa línea de investigación nos condujo a esta persona", añadió.

"Esta persona, si bien tiene doble nacionalidad y hace cuatro años que está en Argentina, tiene familiares en Paysandú", detalló Sánchez, que añadió que el ahora detenido pasó más de una vez desde el país vecino a Uruguay en lo que va del año. También adelantó que hay un auto que está siendo investigado "por el evento en sí".

Por su parte, Suárez hizo referencia a la colaboración por parte las autoridades policiales y judiciales de Argentina, así como al futuro de la investigación por este caso.

Cartel de aviso de que apareció Camila Ayelén Rodríguez Caraballo. Foto: Ministerio del Interior

"Si bien la localización [de la joven] constituye un resultado sumamente positivo, ahora arranca una nueva etapa, hay que continuar reuniendo evidencia, esclarecer las circunstancias en las que se dio este traslado, y avanzar en los procedimientos que aún faltan". En ese sentido, detalló que el detenido se encuentra en Argentina y que será extraditado próximamente, aunque sin precisar fecha.

Acotó que es "voluntad" de la Fiscalía que esa persona "sea sometida a la Justicia uruguaya", y que en caso de que corresponda, "obtener una condena". "Es un procedimiento que tiene ciertas etapas por su carácter transnacional", añadió.

Detalló además que la Unidad de Víctimas de Fiscalía está en contacto con la familia de la joven y que se están preparando "las distintas etapas probatorias".

Por otro lado, Suárez dijo que tras la investigación pudo conocerse cómo se dio el traspaso de Uruguay hacia Argentina, aunque por ciertos "elementos" es "necesaria" la reserva del caso. "Las circunstancias en las que se dio este traslado transfronterizo forman parte de la investigación, se está trabajando, [la investigación] continúa abierta con respecto a las eventuales responsabilidades que pueden llegar a existir", sostuvo.

Cómo fue el operativo internacional que permitió hallar a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

José Azambuya, director de Policía de Uruguay, dijo que la denuncia de la desaparición se radicó el viernes sobre las 14:45. Primero se hizo una investigación preliminar que involucró a diversas áreas, incluido Crimen Organizado e Interpol. Una vez avanzadas las pesquisas se entendió que había "gravedad" en el caso. Cuando el caso fue tomado por Fiscalía y con la autorización de la Justicia se emitió la alerta Amber en Uruguay el sábado de madrugada, similar a lo que hizo Argentina por su parte.

Azambuya dijo tener "la mejor relación institucional y personal" con las autoridades argentinas, que "colaboraron muchísimo" en la búsqueda de Camila: "Pusieron a disposición las fuerzas federales y la policía de Entre Ríos", provincia limítrofe con Uruguay.

Director de la Policía, José Manuel Azambuya, en conferencia por Alerta Amber de Camila Ayelén Rodríguez Caraballo. Foto: Darwin Borrelli/El País

"En ese intercambio de información llegamos al día de ayer, donde la policía Argentina con allanamientos logró ubicar a la persona que se buscaba y que podía estar vinculada a la adolescente", dijo el jefe de Policía, quien agregó que Camila "estaba en perfectas condiciones".

Camila había sido vista por última vez el viernes 16 de octubre, sobre las 6:30 de la mañana, en la calle José Pedro Varela, en Paysandú. Su padre, Hernando, había contado que la adolescente estaba en su habitación y que su desaparición se produjo en algún momento entre las 6:30 y las 7:30. La familia también había señalado que la joven había dejado de asistir al liceo debido a burlas por el acné. Su madre, Nadia, había expresado preocupación porque, según dijo a Telemundo (Teledoce), la adolescente no solía salir sola y que no tiene redes sociales: "No tiene amigos, novio, nada. Ella no iba a ninguna parte sola, eso nos parece raro".

Las autoridades indicaron que todavía no tienen claro cuál fue el motivo del traslado de la menor hacia Argentina, pero la posibilidad de que sea víctima de explotación sexual "es parte de las líneas de investigación".