Familia de adolescente buscada bajo alerta Amber asegura que la joven “no iba a ninguna parte sola”

Sigue activa la alerta Amber por la desaparición de Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, una adolescente de 15 años que se encuentra ausente de su hogar en Paysandú. Su familia la describió como una persona "tímida", que habría dejado el liceo por sufrir acoso escolar.

Según informó el Ministerio del Interior al activar la alerta, la joven fue vista por última vez este viernes 16 de octubre, sobre las 6:30 de la mañana, en la calle José Pedro Varela de la ciudad de Paysandú.

Alerta Amber: se busca a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo Foto: Ministerio del Interior

"No iba a ninguna parte sola"

"Ella estaba en el cuarto, y entre 6:30 y 7:30 de la mañana ya no estaba más", aseguró su padre, Hernando Rodríguez, en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Según el hombre, Camila abandonó el liceo porque se burlaban de ella por tener acné. "Dejó el liceo, pero quería seguir y no la cambiaban", lamentó Rodríguez.

En tanto, la madre de la adolescente, Nadia Caraballo, aseguró que su hija no tiene redes sociales: "No tiene amigos, novio, nada. Ella no iba a ninguna parte sola, eso nos parece raro".

Según los datos brindados, Camila Ayelén Rodríguez Caraballo tiene los ojos marrones y el cabello largo y oscuro. Mide aproximadamente 1,56 m y pesa unos 65 kg.

Se solicita la colaboración de la población con cualquier información sobre la joven a través del 9.1.1. o al correo electrónico alertaamber@minterior.gub.uy

¿Qué es la alerta Amber?

La Alerta Amber Uruguay, “un sistema de búsqueda temprana para la ubicación de niños, niñas o adolescentes (NNA) ausentes o desaparecidos en el territorio nacional”, creada por la ley 20.381.

El objetivo de la Alerta Amber es buscar de forma “inmediata y eficiente” a los menores ausentes a través de la difusión masiva de su fotografía e información relevante, cuando se presuma que el origen de su desaparición sea “un acto delictivo o violento que le pone en peligro”.

La Policía Nacional es la encargada de activar la alerta –con autorización judicial– a través del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausente mediante el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP).

Con base en el artículo 6 de la ley 20.381, para que se active la Alerta Amber Uruguay tienen que darse tres situaciones:

