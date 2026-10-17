Alerta Amber: se busca a una adolescente de 15 años ausente de su hogar en Paysandú

El Ministerio del Interior activó este sábado una alerta Amber por la desaparición de Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, una adolescente de 15 años que se encuentra ausente de su hogar en Paysandú.

La joven fue vista por última vez este viernes 16 de octubre, sobre las 6:30 de la mañana, en la calle José Pedro Varela de la ciudad de Paysandú.

Según los datos brindados, tiene los ojos marrones y el cabello largo y oscuro. Mide aproximadamente 1,56 m y pesa unos 65 kg.

Se solicita la colaboración de la población con cualquier información sobre la joven a través del 9.1.1. o al correo electrónico alertaamber@minterior.gub.uy