Encontraron con vida y en buenas condiciones a Camila Rodríguez Caraballo, la adolescente buscada por Alerta Amber

Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, la adolescente cuya desaparición había motivado la activación de una Alerta Amber, fue encontrada con vida y en buenas condiciones en la República Argentina, según informaron este domingo las autoridades.

El hallazgo se produjo en el marco de la cooperación que mantuvieron desde un primer momento las policías de Uruguay y Argentina para dar con su paradero.

“Fue encontrada con vida y en buenas condiciones”, señala el comunicado difundido tras conocerse la noticia. Las autoridades agradecieron la colaboración recibida y adelantaron que ampliarán la información sobre el caso.

El caso

Camila, de 15 años, había sido vista por última vez el viernes 16 de octubre, sobre las 6:30 de la mañana, en la calle José Pedro Varela, en Paysandú. Su padre, Hernando, había contado que la adolescente estaba en su habitación y que su desaparición se produjo en algún momento entre las 6:30 y las 7:30. La familia también había señalado que Camila había dejado de asistir al liceo debido a burlas por el acné. Su madre, Nadia Caraballo, había expresado preocupación porque, según dijo, la adolescente no solía salir sola.

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